Naslovne strane za subotu, 27. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za subotu, 27. decembar najviše piše o predstojećim vanrednim izborima na Kosovu, raznim tužilačko-istražnim i sudskim procesima, epidemiji gripa, rekordima koje obara srpski košarkaš Nikola Jokić.

ALO – O domaćoj političkoj sceni, „Vučić gradi, blokaderi ruše“. Izraelski istoričar Gideon Grajf, „Nema govora da je u Srebrenici bio genocid“.

BLIC – Analiza Centra za evropske politike o potencijalnim troškovima širenja Evropske unije „Ulazak Srbije u EU koštao bi kao šoljica kafe“. „Pošta, Putevi, Srbijavode postaju d.o.o.“, nakon dugo najavljivane odluke o promeni strukture javnih preduzeća. Komplet saveta „Kako da zaštitite automobil od leda“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Slađana osudili ni krivog ni dužnog“, nakon osude kosovskog Srbina na deset godina robije pred sudom u Prištini. „Tramp gađa islamiste u Nigeriji, a cilja naftu“, nakon serije vazdušnih napada SAD. „Ruski centar u Nišu opet ruše Zapad i opozicija“, povodom predloga za uskraćivanje gostoprimstva ruskoj bazi na jugu Srbije, koji će se naći pred poslanicima možda već na narednoj sednici.

DANAS – O otkazima u javnom sektoru koji su navodno rezultat podrške opoziciji ili studentima u: „Naprednjaci otpuštaju, sud vraća otpuštene“. Intervju sa nedavno hapšenim novinarom KTV Zrenjanin Aleksandrom Dikićem „Što pre krenemo da Srbiju lečimo izborima, biće manje posledice“. Ispovest novosadskog aktiviste nakon sedmomesečnog pritvora u tekstu pod naslovom „Naše hapšenje je inscenirano kao teatar trećerazredne produkcije“.

NOVA – „Pobeda je na pomolu i za nju moramo da se borimo“, poručili studenti uoči akcije prikupljanja potpisa podrške koju će sproveti širom Srbije. Novopazarski odbornik Edin Nezirović u intervjuu tvrdi: „Srbi i Bošnjaci prozreli sve podvale režima“. „Blagi prema ljudima bliskim vlastima, prema studentima brutalni“, donosi radne biografije sudija koji su ukinuli optužnice za pad nadstrešnice za šest funkcionera.

INFORMER – Ruski ambasador Bocan Harčenko, „Rešićemo problem sa NIS-om“. O protivnicima vlasti „Vučić će pasti čim umru penzioneri“.

KURIR – „Taoci“, dešavanja oko NIS-a. Navala pred praznike u prodavnicama, „Masna zarada“

SRPSKI TELEGRAF – Specijalni dodatak „Veliki životni vodič za 2026. godinu“. Zločin kod Vrbasa, „Goran napisao: ‘Oko za oko'“.

POLITIKA – „Pronaći rešenje u duhu prijateljskih odnosa“, kaže ruski ambasador Bocan-Harčenko o sudbini Naftne industrije Srbije. „Jedinstvo je ključno, pobeđuje država Srbija“, poručila Srpska lista sa završne konferencije pred izbore. „Uz novogodišnju čestitku i obrazac za vojsku“, o najavljenom vođenju vojnog roka u Nemačkoj.

