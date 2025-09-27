Naslovne strane za subotu, 27. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 27. septembar 2025, pišu o sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Naftnoj industriji Srbije (NIS), hapšenju dvojice Srba zbog organizovanja paravojnog kampa blizu Loznice, o Zakonu o legalizaciji i drugim temama.
ALO – List najavljuje skupova protiv blokade: „Cela Srbija šeta za mir i jedinstvo“. „Danas se jedu samo hleb i grožđe“, piše list o jesenjem Krstovdanu.
BLIC – Odložene sankcije za 8 dana“, o NIS-u.“Srbija uvažena svuda“, piše list o Vučićevom boravku u Ujedinjenim nacijama. „Uhapšena tri člana balkanskog kartela“, o policijskoj akciji u Valensiji.
VEČERNJE NOVOSTI – „U lozničkoj kafani obučavali Moldavce i Rumune za nerede“, piše list o hapšenju dvojice Srba. List piše i o Predlogu zakona o legalizaciji koji je usvojila Vlada Srbije.
DANAS – „Studentski protesti u fazi zatišja pred buru“, piše list o studentskom pokretu i daljim planovima akademaca. List piše o sankcijama NIS-u.
NOVA – List piše o sankcijama NIS. „Selakovića saslušati zbog Generalštaba“, piše list.
INFORMER – „Vučić: Učinićemo sve da građani imaju toplu zimu“, o sankcijama NIS-u. Politika: „Đokić sa Kurtijevim plaćenikom“, piše list.
KURIR -„Odložene sankcije za NIS“, najnovija informacija. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić: „Laž je da Vučić nije pozvan na večeru kod Trampa“.
SRPSKI TELEGRAF -„Energetski udar na Srbiju“, sankcije NIS. „Bahati investitor izorao ulicu u Beogradu“, piše list.
POLITIKA – „NIS je obezbedio dovoljno nafte i sirovih derivata“, piše list. Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti Tatjana Macura u intervjuu za list kaže o Alimentacionom fondu: „Više od 2.000 roditelja već potražilo pomoć“.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com