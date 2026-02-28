Naslovne strane za subotu, 28. februar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana izdanja za subotu, 28. februar 2026. godine, najviše piše o zdravstvenom stanju ministra policije Dačića, značaju predstojećih izbora u više lokalnih samouprava, Epstin skandalu, izborima za Visoki savet tužilaštava (VST), rebalansu beogradskog budžeta i o drugim ekonomskim i društvenim temama.

ALO – U Kraljevu „Pretukao majku, ubio ženu, pa izvršio samoubistvo“. Iz Mrčajevaca „Krvavi obračun blokadera“.

BLIC -„Dačić stabilno, ali su svi i dalje zabrinuti“, nakon što je ministar unutrašnjih poslova od srede na intenzivnoj nezi zbog teškog zapaljenja pluća. Analitičari komentarišu značaj predstojećih lokalnih izbora u tekstu „Male opštine, velike igre“. „Zejna i ‘Harem Girls’ favoriti za Beč“, kažu kladionice uoči pred-takmičenja za Pesmu Evrovizije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Povelja UN za Srbiju i Kazahstan je svetinja“, kažu lideri dve države nakon sastanka u Astani. Američki kongresmeni „Klintona rešetali u vezi sa Epstajnom“. O stanju srpske zajednice na Kosovu i pritiscima prištinskih vlasti u tekstu „Proteruju monahe da preotmu i naše crkve“.

DANAS – Zamešateljstvo oko izbora članova VST se nastavlja nakon što je vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila „Potvrđeno mi je da je BIA zvala tužioce“. Intervju sa francuskom ambasadorkom Florans Ferari u tekstu „Vladavina prava i nezavisnost medija su stubovi svake demokratije“. Sagovornici lista tumače prosečnu platu koja je dostigla 1.000 evra, „Politika da bogati budu još bogatiji“.

NOVA – „Dve države na dva koloseka“, o izmenama zakona i akcijama protiv bivših funkcionera koje ubrzavaju put Crne Gore u EU. O rebalansu budžeta glavnog grada u tekstu pod naslovom „Presipanje iz šupljeg u prazno“. „KCS kažnjen sa 500.000 dinara zbog dr Dugalića“, kojeg Klinički centar Srbije protivpravno i uprkos presudi nije vratio na radno mesto.

INFORMER – Iz Mrčajevaca, „Raspad blokadera, makljaju se međusobno“. Predsednik države Aleksandar Vučić, „Doktori se plaše da Dačić ima nešto što ne vide“.

KURIR – Crna hronika „Pao Zvicerov saradnik“. Rezultati posete predsednika države Aleksandra Vučića Kazahstanu u tekstu „Prijatelji“.

SRPSKI TELEGRAF – U Mrčajevcima „Blokaderi lomili rebra i noseve jedni drugima“. U Kraljevu „Ubio ženu samostrelom pa sebe iz puške“.

POLITIKA – List istražuje da li će Brisel oslabiti kontrolu izvoza naoružanja u zone sukoba u tekstu „Da li će se oružjem trgovati kao bananama“. „Mnogi bi hteli da sruše stubove napretka Srbije“, kaže u intervjuu predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković. O stavu EU prema odnosima Srbije i Kosova „Kako je Brisel zaboravio svoju obavezu o ZSO“.

(Beta)

