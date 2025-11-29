Naslovne strane za subotu, 29. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote, 29. novembra 2025, najviše pišu o dešavanjima unutar Skupštine i na platou ispred nje, iščekivanju rešenja za Naftnu industriju Srbije (NIS), naizgled sve bližem primirju u Ukrajini, kadrovskim potresima unutar košarkaškog kluba Partizan, drugim društvenim i ekonomskim temama.

ALO – O božićnom postu „Svako ko može treba da posti na vodi“. „Kod blokadera oružje za celu četu“, piše list.

BLIC – List u vikend-izdanju navodi da je „2026. godina izbora“, jer predstoji deset redovnih lokalnih izbora, a krajem godine „možda i vanredni parlamentarni“. O napisima nemačkih medija u: „Rusija iza kulisa preti i sabotira rešenja za NIS“. „Kurti opet zvecka oružjem“, o nabavkama vojne opreme koje Kosovo sprovodi ili najavljuje.

VEČERNJE NOVOSTI – „Otkriven uranijum u tkivu generala Pavkovića“, o rezultatima medicinskih analiza koje je porodica haškog osuđenika obavila u Italiji. „Korupcija razrešila kijevskog ‘Ali-babu'“, nakon što je šef kabineta ukrajinskog predsednika Zelenskog podneo ostavku. „Dan D za Žoca, Savića smenili“, o situaciji u Partizanu.

DANAS – Intervju sa noćnim urednikom na RTS-u, koji je dobio otkaz nakon teških reči koje je uputiio dok je učestvovao na protestu kod „ćacilenda“ u: „Pala mi je klapna kad sam čuo šta puštaju Dijani Hrka“. Analiza budžeta koji je trenutno u skupštinskoj proceduri „‘Rafali’ važniji od zdravstva i obrazovanja“. Reagovanja nakon verbalnih i fizičkih napada na opozicione poslanike u: „Napade iz ‘ćacilenda’ policija mirno posmatra“.

NOVA – Razgovor sa poslanikom Srbija centra Stefanom Janjićem „Ako napadi na nas eskaliraju, spremni smo da se zaštitimo“. „Zidali zgradu, obrušili ulicu i potporni zid“, nakon građevinskog akcidenta blizu kragujevačkog Centra izvrsnosti. „‘Junaci’ iz šatora udaraju na žene“, povodom više incidenata u kojima su učestvovale pristalice vlasti iz „ćacilenda“.

INFORMER – „Orban traži od Putina NIS“, o mogućem rešenju za Naftnu industriju Srbije. Detalji saobraćajne nesreće, „Aleksandar i Ana poginuli na licu mesta“.

KURIR – „Orban otišao kod Putina po blagoslov za NIS“, moguće rešenje. Kijev: „Ostavka šefa kabineta Volodimira Zelenskog zbog teške korupcije“.

SRPSKI TELEGRAF – „Brat Orban“, list piše da mađarski premijer Viktor Orban pomaže Srbiji u vezi NIS-a. „Urušio se put zbog divlje gradnje“.

POLITIKA – „Putin prihvatio susret sa Trampom u Budimpešti“, piše list nakon jučerašnjeg razgovora predsednika Rusije Putina i premijera Mađarske Orbana. O potrošačkim navikama i tuđim praznicima u „Da li se Crni petak preselio na internet“. Izveštaj sa ovonedeljnog skupštinskog zasedanja „Rasprava o nasilju uz mnogo buke i uvreda“.

