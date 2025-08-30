Naslovne strane za subotu 30. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 30. avgust 2025. pišu o novoj uredbi Vlade Srbije o ograničavanju trgovačkih marži, pretnjama ministru policije Ivici Dačiću, situaciji u „Junajted medija“ (United Media) i drugim temama.

ALO – Predsednik države Aleksandar Vučić najavio: „Penzije rastu 12 odsto“. Masakr u američkoj školi: „Dvoje dece ubijeno, a dvadesetoro ranjeno“.

BLIC – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića: „Sprečili smo trgovce da zaobiđu mere“. Nađena beba pored kontejnera u Zemunu: „Beba je jedva disala i bila modra“.

VEČERNJE NOVOSTI – O novoj uredbi vlade o trgovinskim maržama, list piše u tekstu „Država prozrela trgovce, prevarom hteli da sačuvaju profite“. „Tri metka za Dačića posledica ‘pumpanja'“, o pretnjama ministru policije.

DANAS – „Nema ćutanja na pokušaj ‘disciplinovanja’ medija“, o kolegijumu uredništva Junajted medija nakon snimka kojim se dovodi u pitanje njihova dalja nezavisnost. „Naprednjaci nemaju snage da naprave ogroman miting“, o protestima protiv blokada koji se održavaju u više gradova širom Srbije.

NOVA – U tekstu „Siniša Mali zreo za smenu“, list navodi da je ministar finansija tražio uklanjanje zaštite sa zgrade Generalštaba. „N1, Nova, Danas i Radar ne pristaju na disciplinovanje“, piše list.

INFORMER – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao: „Penzije najveće u istoriji“. „Blokaderi opet prete“, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dobio pismo sa tri metka.

KURIR – „Ogromna pomoć“, piše list o najavljenom povećanju penzija. „Vlada Srbije sprečila da alavi trgovci dobavljačima nametnu dodatne troškove“, kontrola uoči smanjenja cene proizvoda.

SRPSKI TELEGRAF – Sa medijske scene: „Istraga o Šolaku širom Evrope“, piše list. Predsednik države Aleksandar Vučić posetio mnogočlanu porodicu: „Država pomaže tamo gde najviše treba“.

POLITIKA – Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor u intervjuu za list navodi „Rešenje nije na ulicama, već je u institucijama“. „Sarajevo bi da izabere ‘predsednika’ Srpske“, piše list.

