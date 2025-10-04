Naslovne strane za subotu, 4. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote, 4. oktobra pišu o promotivnoj vožnji brzom prugom od Beograda do Subotice, a bave se i problemima izazvanim snegom.

ALO – O aktuelnim meteorološkim (ne)prilikama u tekstu pod naslovom „Kolaps u celoj zemlji: Sneg okovao Srbiju“. Sagovornici lista o izjavi predsednika Rusije o situaciji u Srbiji u „Putin rekao ono što ceo srpski narod dobro zna“. „Juri soko“, povodom prve vožnje brzog voza do Subotice.

BLIC – „Vanredni izbori mač sa dve oštrice“, piše list. „Sneg zatrpao Srbiju“, o vremenskoj nepogodi.

VEČERNJE NOVOSTI – „Od Beograda do Subotice za 70 minuta“, piše list o promotivnoj vožnji vozom „Soko“ sa predsednikom Srbije, prugom od Beograda do Subotice. „Pahulje oborile rekord iz 1972.“, piše list o problemima sa snegom.

DANAS – „U lažiranju 5. oktobra učestvuju i naši saborci“, kazao je bivši predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić. „Režim neće uspeti da pokori umetnike“, kazao je glumac Tihomir Stanić.

NOVA – „Srbiji ne treba pomoć spolja, za slobodu ćemo se sami izboriti“, kazao je predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. „Propagandni šou na šinama“, o promotivnoj vožnji, sa predsednikom Srbije, prugom od Beograda do Subotice.

INFORMER – „Svet se sprema za rat“, tvrdi predsednik Srbije nakon sastanaka sa evropskim državnicima. „Umalo srušio zgradu sa C4“, o eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici. O honorarima estradnih umetnika za Novu godinu u „Ceca i Brena pevaju za po 100.000 evra“.

KURIR – U „Zloupotreba tragedije“ list govori o osnivaču novog informativnog njuz portala Razglas.news. Najava gostovanja ćerke haškog osuđenika na Kurir televiziji „Ispovest ćerke generala Pavkovića“. Specijal štampanog izdanja o odnosima bivše Jugoslavije sa Izraelom i Palestinom „Tajne igre“.

SRPSKI TELEGRAF – „Soko od Beograda do Subotice za 68 minuta“, o promociji nove železničke linije. O zabrani estetskih zahvata u Severnoj Koreji u „Kim hapsi ko ugradi silikone“.

POLITIKA – „Brzom prugom od Beograda do Subotice za 70 minuta“, piše list o promotivnoj vožnji vozom „Soko“, sa predsednikom Srbije. „Ekonomske posledice decenije migrantskih talasa“, piše list.

(Beta)

