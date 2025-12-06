Naslovne strane za subotu, 6. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja od subote, 6. decembra 2025, najviše pišu o situaciji na ukrajinskom frontu, sve glasnijim govorkanjima da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 2026, povratku Srpske liste u institucije na Kosovu, problemima sa kojima se Srbija suočava u energetici, drugim društvenim i političkim pitanjima.

ALO – „Helez bolesnik, optužio Vučića da je ubica“, piše list o ministru odbrane Bosne i Hercegovine. „Profesor učenicima puštao porniće“.

BLIC – „Krizni plan zbog NIS“, o svim opcijama za ublažavanje posledica američkih sankcija i prestanak rada pančevačke rafinerije. Specijal povodom 20 godina rada u Blicu karikaturiste Marka Somborca. „Vozači oprez: Stižu ‘nevidljivi’ radari“, pošto se u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, čije usvajanje se očekuje u januaru, predviđa primena uređaja koji će kazne vozačima slati i bez prisustva policije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Prinudna uprava kuca na vrata“ u Naftnoj industriji Srbije (NIS), između ostalog jer je i potpuni prekid platnog prometa kompanije izvestan već tokom naredne nedelje. „Crno-beli ‘rat’ bez pobednika“, nakon previranja među navijačima i međusobnim optužbama u upravi KK Partizan. „Posle pola veka vratili se jeleni“ na Vršačke planine.

DANAS – „Studenti skupljaju potpise 28. decembra“, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio vanredne izbore za maj ili naredni decembar. Intervju sa Slobodanom Jolovićem, funkcionerom SNS-a iz Lučana koji je napustio naprednjake u: „Vlast koja zaboravi da je tu zbog naroda, gubi pravo da vodi državu“. List tvrdi i da će „Komisija morati da ispita sumnje u autoplagijat ministra Dejana Vuka Stankovića“.

NOVA – Odjeci i reagovanja nakon saslušanja ministra kulture u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u: „Selaković se krije iza Vučića, bez kog nije mogao ništa“. „BC Partners još ne želi da proda Junajted mediju ‘trećoj strani'“, nakon što je investicioni fond odbio predlog domaćih novinara za menadžersko preuzimanje. O izostanku dugoročnog gasnog aranžmana sa Kremljom u: „Ugovorom od tri do šest meseci Rusi nas drže na ‘kratkom lancu'“.

INFORMER – Predsednik države Aleksandar Vučić, „Izbori u maju ili decembru“. „Cena gasa ostaje ista“, piše list.

KURUR – Analitičari: „Izborna 2026.“. O Ukrajini: „Trampov plan“.

SRPSKI TELEGRAF – „Pet zamki za Vučuća“, o njegovim protivnicima. Telekom, „Srbija ima 5G mrežu“.

POLITIKA – „Trobojka se ponovo zavijorila u Mitrovici“, povodom stupanja na dužnosti etničkih Srba na čelo više opština sa srpskom većinom na Kosovu. Razgovor sa predsednikom Komisije Saveta Federacije za informativnu politiku u: „Rusko-srpski odnosi će opstati uprkos svim izazovima“. „Poplavljena Atina, zatvorene škole“, o meteorološkim neprilikama u Grčkoj.

