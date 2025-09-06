Naslovne strane za subotu, 6. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi, u izdanjima za subotu 6. septembar 2025, pišu o sinoćnom sukobu policije i demonstranata u Novom Sadu, zbivanjima vezanim za rat u Ukrajini i drugim temama.

ALO – „Bednici i kukavice nikad neće pobediti Srbiju“, piše list o dešavanjima u Novom Sadu. Posle povratka predsednika države Aleksandra Vučića iz Kine: „Tri ključna rezultata Vučićevog puta“.

BLIC – „Nemiri i nasilje u Novom Sadu“. Košarka: „‘Orlovi’ težim putem do medalje“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Pokušali da zapale Filozofski“, o sinoćnjim dešavanjima u Novom Sadu. „Sve trupe u Ukrajini za nas će biti meta“, poruka Kremlja političarima sa Zapada.

DANAS – Šta predstoji – „Režim mora da pravi masovne spektakle“, piše list. Dobitnik Srca Sarajeva Adam Tutić: „Građani su jači od svega, oni jesu država“.

NOVA – „Isti sudija odlučivao o Goranu Vesiću, sad i o njegovom braniocu“, sa pravosudne scene. Predsednik Građanskog pokreta Sandžaka Edin Zećirović: „Režim isprobava represija nad Novim Pazarom“.

INFORMER – „Država sprečila građanski rat“, piše list o sinoćnjim dešavanjima u Novom Sadu. Fudbal i košarka: „Dupli ispit ‘orlova’ u Letoniji“.

KURIR – „Odlučno, bednici i kukavice nikad će pobediti Srbiju“, o sinoćnjim dešavanjima u Novom Sadu. Guvernerka Jorgovanka Tabaković: „Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog“.

SRPSKI TELEGRAF – Nekadašnji američki ambasador u Beogradu Vilijem Montgomeri: „Kako smo u Budimpešti režirali 5. oktobar“. O predsedniku države, list piše: „Vučić opet dalje vidi od drugih“.

POLITIKA – „Huligani napali policiju, hteli da zapale fakultet“, o sinoćnjim dešavanjima u Novom Sadu. „Ko je voljan da ratuje za koaliciju voljnih“, o ratu u Ukrajini.

(Beta)

