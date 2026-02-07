Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim strana za subotu, 7. februar 2026. godine pišu o arbitraži koju "Delez" pokreće protiv Srbije zbog izgubljene dobiti, političkim posledicama donošenja "Mrdićevih zakona", atentatu na ruskog generala bezbednosti, Epstin aferi, drugim političkim i ekonomskim temama.

BLIC – „Povratak na posao 1.500 radnika“, nakon što je pančevačka „Petrohemija“ ponovo pokrenula pogone. Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela agencija „Galup“ pokazuje da su se „Građani Srbije razočarali u Trampa, a i Putina manje vole“. List analizira i da li će nakon upisa prava svojine platiti retroaktivni porez.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tuže Srbiju u Vašingtonu zbog marži“, o postupku koji je maloprodajni lanac pokrenuo zbog smanjenog prihoda i zatvaranja radnji. Komentari predsednika na savez „Zagreb-Priština-Tirana“ u: „Znamo da traže od SAD i Turske haubice i rakete“. Poovodom ubistva bezbednjaka u centru Moskve „Pucnji u generala, atentat na mir“.

DANAS – „Stvarnost i statistika demantuju Anu Brnabić“, nakon njene izjave da srpski penzioneri imaju viši standard od onih u Nemačkoj ili Luksemburgu. „Moj trag o ubistvu Slavka Ćuruvije nikad nije ispitan“, tvrdi u intervjuu penzionisani policijski inspektor Milanović. „Treći pokušaj tužilaštva i ista otvorena pitanja o nestanku devojčice Danke Ilić“, nakon što se ovaj proces vratio na početak.

NOVA – List tvrdi da je ministar pravde „dobio packe“ u Briselu zbog „Mrdićevih zakona“, odnosno da bi „Tužioci mogli da ostanu u JTOK“. Programski direktor CRTA Raša Nedeljkov u intervjuu kaže da „Vlast izbegava izbore, jer se više ne oseća nepobedivo“. O tome kako je Milorad Dodik postao Trampov miljenik na Balkanu u: „Od sankcija do poziva na Molitveni doručak“.

POLITIKA – „Grenland bi mogao da sruši jedinstvo NATO“, kaže američki politikolog Gregori Kopli. O najavi Prištine da bi Zajednicu srpskih opština možda formirali sa samo četiri opštine na severu Kosova u: „Prekrajanje ZSO kao nova separatistička prevara“. Izveštaj o prvoj rundi pregovora u Omanu „Vašington i Teheran se slažu da nastave razgovore, ali ne i o temama“.

(Beta)

