Naslovne strane za subotu, 7. mart 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana izdanja od subote, 7. marta 2026, najviše piše o sukobu oko Persijskog zaliva, sledstvenoj energetskoj krizi, o kampanji za lokalne izbore koji će se uskoro održati u više lokalnih samouprava, sednici Visokog saveta tužilaštva uoči stupanja na snagu "Mrdićevih zakona".

ALO – „Najmanje povećanje cene goriva u svetu, najviše tri dinara“, kaže predsednik države Aleksandar Vučić. Analitičari o napadu na Iran: „Prava meta je Kina?“.

BLIC – U tekstu: „Iran ima tri cilja“ se spekuliše da Iran želi da proširi sukob na celokupno susedstvo. „Dizel i benzin poskupeli za po tri dinara“, nakon što su energenti poskupeli zbog zatvaranja Ormuza. „Karta za Srbiju 5.000 evra“, navode građani koji su se zatekli dalekoo od doma od izbijanja sukoba u Aziji.

VEČERNJE NOVOSTI – O navodima da će kopnenu invaziju na Iran započeti lokalne paravojne organizacije u: „CIA opet gura Kurde u Iran, gori i Liban“. „Kazne za divljanje kao alibi za nemoć“, nakon nacionalističkih ispada navijača u Novom Pazaru. O nastupu opozicije na predstojećim izborima u: „Strance zovu u pomoć i za lokal“.

DANAS – „Ćacilend je tragična slika Vučićeve Srbije“, povodom godinu dana od formiranja ograđenog šatorskog naselja na potezu između Predsedništva i Skupštine. Uskoro će i godišnjica ubistva premijera Đinđića, tekst o kultnom razgovoru koji je vodio sa studentom u: „Zoran Đinđić i Fikret Halilović, četvrt veka kasnije“. List analizira parole naprednjaka kroz izborne cikluse: „Od ‘Ne damo Srbiju’ do ‘Naše porodice'“.

NOVA – Nakon poslednje sednice VST „Većina upućenih tužilaca ostaje u (Tužilaštvu za organizovani kriminal)“. Uprkos tome što je kikindska bolnica nedavno sređena „Renovirano dečje odeljenje dve godine pod ključem“. „Vlast se plaši armije poljoprivrednika“ tvrdi Nebojša Petković iz „Ne damo Jadar“.

INFORMER – O „blokaderskoj predizbornoj matematici“ piše: „Cilj je da prevare 1.8000.000 građana“. Šef bele kuće, Tramp „se hvali pokoljem“.

KURIR – „Tako se to radi“, o naporima države Srbije da naše državljane izvuče iz Dubaija. „Zalivska kriza“, blokada Ormunskog moreuza zaustavlja tenkere sa naftom.

SRPSKI TELEGRAF – Predsednik države Alekasandar Vučić: „Nismo dozvolili da gorivo skoči mnogo više od tri dinara“. Uloga Teherana u ratu u BiH, „Ceo svet žali Iran a ćutao dok su Srbima sekli glave“.

POLITIKA – „Presretnut transport desetina miliona evra namenjenih Ukrajini“, o novom sporenju Budimpešte i Kijeva nakon pretnji upućenih mađarskom rukovodstvu. Pregled svetske štampe – „Ima li Iran saveznike u ratu protiv SAD i Izraela“. List pita „Ko je ukrao bistu Boška Buhe“, iz memorijalnog kompleksa kod sela Jabuka u opštini Prijepolje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com