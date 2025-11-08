Naslovne strane za subotu, 8. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote, 8. novembra pišu da je skupština Srbije usvojila specijalni zakon o starom Generaštabu u Beogradu i stavovima vlasti i opozicije o tome.

ALO – Domaća politika, „Mračno lice blokadera“. Energetika i politika, „Tramp sprečio prodaju Lukoila“.

BLIC – List piše da rastu tenzije u regionu, u tekstu pod naslovom: „Bizarne optužbe Crne Gore na račun Srbije“, „Produžen vikend za đake“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da je skupštine Srbije usvojila specijalni zakon o starom Generalštabu u Beogradu, u testu pod naslovom: „Trampov zet dobio „zeleno“ za hotel“, „Umesto lekara ravne tabane skreniraće VI“, piše list o aplikacija programera iz Pirota.

DANAS – „Pravda mora biti jednaka sa obe strane koridora“, kazala je sutkinja beogradskog Višeg suda Ksenija Marić, „Moj progon naredio je lično Vučić“, rekao je novosadski odbornik Miša Bačulov.

NOVA – List piše da je skupštine Srbije usvojila specijalni zakon o starom Generalštabu u Beogradu, u testu pod naslovom, „Poklon Trampu da bi režim ostao na vlasti“. „Pet stvari koje treba da proverite pre nego što investitoru date pare“, o kupovini stana.

INFORMER – Domaća politika, „Fašizam“. Iz sveta, „Mask će biti prvi bilioner“.

KURIR – Energetika i politika, „Plan, NIS čeka kupca po meri SAD“. Upozorenje, „Strane službe udaraju na Srbiju, cilj je rušenje države i Ekspa“.

SRPSKI TELEGRAF – Američka scena, „Lobista Velike Albanije na čelu Njujorka“. Skupština Srbije, „Usvojen Leks specijalis za Generalštab“.

POLITIKA – List piše o razgovoru predsednice parlamenta Srbije Ane Brnabić i zvaničnice EU Kaje Kalas u Briselu, u tekstu pod naslovom: „Nastavlja se borba za ovaranje Klestera 3“. „Diplomatske varnice između Beograda i Moskve“, piše list.

(Beta)

