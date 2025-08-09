Naslovne strane za subotu, 9. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 9. avgust 2025. godine pišu o mogućnosti održavanja vanrednih izbora u Srbiji, početku Sabora trubača u Guči, situaciji u Gazi i drugim temama.

ALO – „Tri tačke udara na Srbiju“, iz obraćanja predsednika države Aleksandra Vučića. Rat klanova u Crnoj Gori. „Kan upucan na ležaljci“, u Budvi.

BLIC – List prenosi izjavu predsednika Vučića „Izbore ćemo imati pre ustavnog i zakonskog roka“. „Teški kompromisi pred Moskvom i Kijevom“ o najavljenim pregovorima Rusije i Ukrajine.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srce traži novi volan, a novčanik bira stari“ o porastu prodaje polovnih automobila. „Zemljotres neće imati ko da meri“ o slabom interesovanju srednjoškolaca za upis na određene fakultete.

DANAS – Sagovornici lista o pozivu predsednika Srbije na dijalog „Vučić vređa, hapsi i bije pa bi onda da razgovara“. List piše da postoji mogućnost održavanja vanrednih izbora krajem godine. „Građani najviše uzimaju preskupe keš kredite“ o visokim bankarskim kamatama.

NOVA – „Predsednik se inati na domaćem terenu, a u inostranstvu traži podršku“, piše list o Vučićevom oklevanju da raspiše vanredne izbore. „Skretnica isterala novi tramvaj iz šina“ o višečasovnom zastoju na Autokomandi u Beogradu. „Netanjahu želi da okupira celu Gazu“ o planu izraelskog premijera.

INFORMER „Blokaderi nas svađaju sa svetom“, tvrdi predsednik države Vučić. Infrastruktura: „Vozom od Beograda do Niša za 100 minuta“.

KURIR – O mogućem susretu ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa: „Nevažan“, list piše za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Rat klanova u Crnoj Gori „‘Škaljarcu’ Kanu plaćenik pucao u glavu sa 20 centimetara razdaljine“.

SRPSKI TELEGRAF – O tome šta su želeli strani centri moći, „Planirali blokade na Drini kao 1993“. Pred susret ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, „Putin žuri da uzme šta može“ u vojnim operacijama.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije „Ruše saradnju naše zemlje sa Kinom, SAD i Rusijom“. Politika piše i o Saboru trubača u Guči koji traje do 10. avgusta. „Samit Trampa i Putina moguć već u ponedeljak“ o susretu američkog i ruskog predsednika. „Postaje li Gaza novi Vijetnam?“ o Netanjahuovom planu za kopnenu intervenciju.

(Beta)

