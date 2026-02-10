Naslovne strane za utorak, 10. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak 10. februar 2026, pišu o eventualnoj kandidaturi predsednika Srbije Aleksandra Vučića za premijera, novim akcizama na kafu, cigarete i gorivo, kao i o izvozu naoružanja.

ALO – „Istekao rok za upis prava svojine, stiglo skoro 2,5 miliona prijava“, piše list. „Ako ste ratnici, izađite na crtu“, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

BLIC – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o kandidaturi za premijera u tekstu pod naslovom: „Nije vreme za priču o meni kao premijeru“. „Od 15. februara u Srbiji nove akcize na kafu, cigarete, gorivo, gas, …“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Vučića o kandidaturi za premijera, u tekstu pod naslovom: „Narod i ja odlučujemo o kandidaturi za premijera“. „Nabavku na lizing koče visoke cene“, piše list o sanitetskim vozilima.

DANAS – „Srbija u sivoj zoni izvoza naoružanja“, rekao je konsultant Nikola Lunić. „Većina učitelja i nastavnika ne želi čas od 30 minuta“, piše list.

INFORMER – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ako pobede blokaderi, Srbija će izgubiti“. „Tramp želi da zavlada svetom“, smatra ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

KURIR – „Odluka da budem premijer biće moja, a onda narodna“, navodi aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže da „političke elite nekih država na Balkanu uvek rade protiv Srbije“.

NOVA – List piše o tužbi kompanije „Delez“ protiv Srbije, u tekstu pod naslovom: „Ograničavanje marži će nas koštati desetine miliona evra“. „Uprkos režimu, raste broj građana koji su za Evropsku uniju“, prenosi list istraživanje javnog mnjenja.

POLITIKA – „Srpsku pravoslavnu crkvu napadaju spolja i iznutra“, piše list. Prenosi i izjavu predsednika Vučića, u tekstu pod naslovom: „Matica će pomagati naš narod dokle god dišemo“.

SRPSKI TELEGRAF – Mađarski premijer Viktor Orban kaže: „Klinton me terao da zaratim sa Srbijom, rekao sam mu – Ne, gospodine“. „Amerika je među ključnim partnerima Telekoma“, navodi direktor te kompanije Vladimir Lučić.

