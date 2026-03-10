Naslovne strane za utorak, 10. marta 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 10. mart 2026. pišu o sukobu SAD i Izraela sa Iranom, lokalnim izborima u Srbiji zakazanim za 29. mart i drugim temama.

ALO – O hitnoj odluci Vlade Srbije list piše u tekstu „Zabranjen izvoz nafte i goriva“. „Srbija nije ničija marioneta“, kaže predsednik države Aleksandar Vučić.

BLIC – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Svet na ivici energetskog kolapsa“. „Ništa od povratka u Evropu“, kaže košarkaš Nikola Jokić.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tramp šalje specijalce po uranijum?“, o navodnom planu SAD da upadnu u Iran. „Sav otpad završavaće u rekama i šumama?“, piše list i navodi da nema podsticaja za reciklažu.

DANAS – „Vlast kampanju počela pre raspisivanja izbora“, piše list. Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević navodi „Jasno da iza fantomske liste u Lučanima stoji režim“.

INFORMER – O odnosima opozicije i studenata list piše u tekstu „Đilas i plenumaši u totalnom ratu“. O situaciji na Kosovu u tekstu „Kurti ukida lečenje Srbima na Kosovu“.

KURIR – O izbornoj listi studenata u blokadi list piše u tekstu „Raspad blokaderske liste“. O posledicama rata na Bliskom istoku u tekstu „Nafta skočila na 120 dolara“.

NOVA – „Poraz SNS i u jednoj opštini bio bi ohrabrenje pred vanredne izbore“, piše list o izborima 29. marta. „Hamneijev sin prst u oko SAD i Izraelu“, o imenovanju novog vrhovnog vođe Irana.

POLITIKA – „Vladimir Putin potvrdio podršku Moskve Teheranu“, o sukobu SAD i Izraela sa Iranom. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Naša zemlja želi u EU, nismo ničije marionete“. „Vlada Srbije zabranila izvoz nafte“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O političkoj situaciji u Srbiji list piše u tekstu „1.700 razloga zašto nikada neće pobediti Vučića“. List piše i o saobraćajnoj nesreći kod Šapca u kojoj su poginule majka i ćerka.

(Beta)

