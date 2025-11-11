Naslovne strane za utorak, 11. novembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa u izdanja za utorak, 1. novembar 2025. godine, najviše pišu o državnom prazniku kojim se obeležava završetak Prvog svetskog rata, talasu incidenata uperenih protiv Srba u Hrvatskoj, dolasku novog selektora fudbalske reprezentacije, štrajkovima glađu u Srbiji, drugim društvenim i ekonomskim temama.

BLIC – „Novi talas antisrpske histerije u Hrvatskoj“, o incidentima, pretnjama i odlaganju više kulturnih manifestacija u susednoj državi. Glumica Milena Radulović, nakon odlaganja do daljnjeg suđenja profesoru glume Miki Aleksiću, kaže: „Izgubila sam nadu u pravdu“. O prvim radnim danima novog selektora fudbalera: „Paunović prvi put okuplja ‘orlove'“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Pobeda je potpisana junaštvom naše vojske“, o obeležavanju Dana primirja. Dva dodatka, kulturni i istorijski u aktuelnom broju. Razgovor sa selektorkom ženske fudbalske reprezentacije Srbije Stojkanović, kaže „Velika mi želja da zaigramo u španskom stilu“.

DANAS – Sagovornici lista o političkom značaju „Ćacilenda“: „Favela u centru grada ne spašava rejting“. Analiza posledica prolongiranog štrajka glađu u tekstu pod naslovom „Vapaj kojim se naudi sebi“. „Političari se plaše domaćih privrednika“, razgovor sa ekonomistima o stanju domaće privrede.

NOVA – List tvrdi da akademci iz Beograda i Novog Sada pripremaju nove proteste: „Studentska lista je gotova, piše s epolitički program“. Autorski tekst poslanice PSG Ane Oreg „Bila sam na istim merama kao Stambolić i Ćuruvija“. „Osamnaestogodišnjak preminuo nakon privođenja“, o javnosti nedovoljno razjašnjenoj smrti mladića Stefana Đurđevića.

POLITIKA – U prazničnom dvobroju više autorskih tekstova i specijal o završetku Prvog svetskog rata, reportaža o tome kako Srbi u Čikagu proslavljaju današnji 11. novembar, razgovor sa istraživačem Milošem Lazarevićem koji tvrdi da je za Srbiju „Izgradnja nuklearne elektrane imperativ“.

