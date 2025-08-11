Naslovne strane za utorak, 12. jul 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama beogradskih izdanja za utorak, 12. jul 2025. godine pišu o mogućim vanrednim izborima krajem 2026. godine, o smrti hrvatske pevačice Gabi Novak i sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

BLIC – „SNS za izbore krajem 2026. godine“, preneo je list izjavu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. „Namirnice jeftinije za 20 odsto od septembra“, piše list o merama koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. List piše i o sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o smrti hrvatske pevačice Gabi Novak. „Zelenski mora da prizna poraz“. List piše i o incidentima na Kosovu i Metohiji.

DANAS – „Vlast bi da napravi razdor u protestima“, piše list. „Ratni vojni veterani uhapšeni u subotu u Bačkom Petrovcu osumnjičeni za ometanje službenog lica, jedan pušten, drugom određen kućni pritvor“.

NOVA – „Izraelske snage ubile petoricu novinara Al Džazire“. „Šapićeve vizije nas koštale bar 20 miliona evra“, piše list o radovima u centru Beograda.

POLITIKA – „Sva mesta za brucoše popunjena samo na Fakultetu organizacionih nauka i Arhitektonskom fakultetu“. „Vučević: Ideja SNS-a je da izbori budu krajem 2026.“

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com