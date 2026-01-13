Naslovne strane za utorak, 13. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 13. januar 2026. pišu o kvarovima na elektromreži izazvanim snežnim padavinama, prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), početku rada pančevačke Rafinerije i drugim temama.

ALO – „Amerikanci i Danci se dogovaraju o Grenlandu“, o tenzijama između dve zemlje. List piše o najavama da će pančevačka Rafinerija početi da radi 16. januara.

BLIC – „MOL na korak od ulaska u NIS“, o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije. „Bez struje 13.603 potrošača“, o kvarovima na elektromreži zbog snega.

VEČERNJE NOVOSTI – „Teče nafta, na pomolu i dogovor Rusa i MOL“, piše list. „Vartolomej daje tomos crnogorskoj kvazicrkvi“, o navodnim saznanjima ruskih obaveštajaca.

DANAS – „Ne brojimo se, već obraćamo građanima“, poručuju studenti uoči protesta 17. januara u Novom Sadu. „Vučević bi bio Vučićev oslonac u službi“, o potencijalnoj promeni na čelu BIA. „Država bi mogla da plati svaku povredu“, o ledu na trotoarima.

INFORMER – List piše da se sprema udar na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. „Struja dolazi svima“, o obećanju ministara da će biti rešeni problemi izazvani snežnim padavinama.

KURIR – „MOL najizvesniji kupac, Vučić se sastao sa Mađarima“, piše list o pregovorima u vezi sa kupovinom ruskog udela u NIS. List piše da će američki predsednik Donald Tramp danas odlučiti da li će napasti Iran.

NOVA – U tekstu „Snežni kolaps“, list navodi da „vlast krije nemar, građani besni“. „Izbegavanje Brisela očigledna politika vlasti“, o najavama da se niko od visokih državnih zvaničnika neće sastati sa misijom Evropskog parlamenta koja dolazi u Beograd.

POLITIKA – „Posle 100 dana stiže nafta u Rafineriju Pančevo“, o početku rada Rafinerije. „Ideja o ‘bosanskom pravoslavlju’ diže tenzije u BiH“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da su Amerikanci koristili tajno oružje kojim su eliminisali obezbeđenje predsednika Nikolasa Madura tokom akcije u Venecueli. „Rafinerija počinje da radi od subote“ o novim količinama nafte koje stižu u Srbiju preko Jadranskog naftovoda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com