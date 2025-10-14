Naslovne strane za utorak, 14. oktobar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi, na naslovnim stranama izdanja od utorka, 14. oktobra pišu o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zvaničnika Rusije, zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) kao i o aktivnostima opozicije i studenata u blokadi koji traže izbore.

ALO – „Istorijska pobeda, Srbi pokazali koliko veruju Vučiću i svojoj državi“ o rezultatima lokalnih izbora na Kosovu.

BLIC – „Kako je Piksi ‘istanjio’ Srbiju“ o bivšem selektoru fudbalera Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju. „Neće biti energetske krize“ o sastanku predsednika Srbije i zvaničnika Rusije zbog američkih sankcija NIS-u.

VEČERNJE NOVOSTI – „Rusi nas razumeli, neće biti nestašica“ o sastanku Vučića i zvaničnika Rusije, zbog američkih sankcija NIS-u. „Alonov povratak iz pakla“, piše list o srpsko-jevrejskom državljaninu koga je oslobodio, sa ostalim taocima, palestinski Hamas.

DANAS – „Za studente 44 odsto, Vučićev blok na 32 posto“ o istraživanju Crte. „Vodio sam pregovore o socijalnom programu, a ne o ceni NIS-a“, kazao je zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović.

INFORMER – List piše da će fudbalsku reprezentaciju Srbije voditi trener Vladan Milojević.

KURIR – List piše da je policija ušla u prostorije Junajted medije kako bi ispitala sumnje na korupciju.

NOVA – „Neophodan jedan front protiv Vučića“, piše list. „MUP-u još 200 miliona iz budžetske rezerve“ o neplaniranom povećanju troškova.

POLITIKA – List piše o sastanku predsednika Srbije i zvaničnika Rusije, zbog američkih sankcija NIS-u, u tekstu pod naslovom: „Nestašica naftnih derivata neće biti“. „Svaki osmi tinejdžer nosi nož, palicu ili biber sprej“ o rezultatima novog istraživanja.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da je na sahrani pevača Halida Bešlića bilo 100.000 ljudi.

(Beta)

