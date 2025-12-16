Naslovne strane za utorak, 16. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za utorak, 16. decembar 2025, piše o optužnom predlogu podignutom protiv ministra kulture Nikole Selakovića, pojavi lepre u regionu, predstojećim izborima na Kosovu i sve glasnijim nagađanjima o vanrednim izborima u Srbiji. Pišu i o posledicama masovnog ubistva u Australiji, te drugim društvenim i ekonomskim temama.

ALO – „Goloruk razoružao teroristu“, o čoveku koji se borio sa napadačem iz Australije. List piše o krivičnoj prijavi koju je predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu Uglješa Mrdić podneo protiv vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac.

BLIC – „Išao sam da umrem, hteo sam da spasim ljude“, kaže ranjenik koji je uspešno razoružao jednog od napadača u Sidneju. Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović održao prvu konferenciju za medije nakon potresa u klubu „Parker i Milton nas koštaju deset miliona evra“.

VEČERNJE NOVOSTI – O novom zakonu koji će drastično pooštriti upotrebu telefona u obrazovanju „Mobilnim u školama najzad će odzvoniti“. „Amerikanci za dogovor tri naroda“, o stavovima Bele kuće o ustavnom aranžmanu u Bosni i Hercegovini. List navodi i da Australija posle masovnog ubistva na plaži „pokreće reviziju dozvola za oružje“.

DANAS – O početku kampanje akademaca, koju sprovode i dok čekaju raspisivanje izbora „Studenti bude Srbiju ‘od vrata do vrata'“. „To je sramotno, spremamo odgovor“, kaže studentkinja Nikolina Sinđelić nakon što ju je komandant policijske jedinice Kričak tužio za povredu časti. O opcijama za uvod prirodnog gasa u slučaju da Rusi odluče da ne produže aranžman sa Srbijom u tekstu „Iz Turskog toka od 1. januara ni trunke?“.

INFORMER – „Otac i sin iz ISUS-a ubili 15 Jevreja u Australiji“, o pucnjavi na plaži tokom proslave Hanuke. „Krenuo tužilački udar na Vučića“, piše list.

KURIR – List piše da će Rusija odlagati prodaju Naftne industrije Srbije (NIS) koliko god bude mogla. „Terorista iz Sidneja bio član srpskog lovačkog društva“, piše list.

NOVA – O tenderima za zabavni program u opštini Čajetina „Za novogodišnje koncerte iz budžeta 128.000 evra“. „Pozovi SNS da ne ideš u zatvor“, nakon procurelog snimka desničara Pavla Bihalija u kojem sagovorniku kaže da radi za vlast. „Ostoja i Drčelić vlasnici kuće u centru Beograda“ o poslovnim odnosima čelnika Partizana i Crvene zvezde.

POLITIKA – „Radujem se suđenju, ovo je kraj blokadera“, poručio ministar Selaković nakon podizanja optužnog predloga u slučaju „Generalštab“. O lomljenju srpskih grobova na Kosovu „Etnički napadi na Srbe dve nedelje uoči izbora“. „Našoj zemlji ne preti epidemija lepre“, kažu stručnjaci nakon prvog registrovanog slučaja ove bolesti u proteklim decenijama.

SRPSKI TELEGRAF – „Skromni piljar sprečio da bude više žrtava u Sidneju“, o čoveku koji je napadaču oteo pušku. List piše da su crnogorski i hrvatski političari „opsednuti Vučićem“.

(Beta)

