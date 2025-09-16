Naslovne strane za utorak, 16. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 16. septembar 2025, pišu o obeležavanju Dana srpskog jedinstva, navodima Spoljne obaveštajne službe Rusije o protestima u Srbiji, vojnoj paradi koja je zakazana za subotu u Beogradu i drugim temama.
ALO – „Sprema se srpski Majdan za 1. novembar“, piše list o saopštenju ruske obaveštajne službe. „Srbija 2027. ulazi u novu eru“, piše list.
BLIC – List je posvetio naslovnu stranu analizi pozitivnih i negativnih strana veštačke inteligencije.
VEČERNJE NOVOSTI – „Svi Srbi pod zavetnom trobojkom zajedništva“, o obeležavanju državnog praznika. „Brisel sprema ‘srpski Majdan’ za 1. novembar“, piše list o saznanjima ruske Spoljne obaveštajne službe.
INFORMER – „Zapad želi Majdan u Beogradu“, piše list o saopštenju ruske obaveštajne službe. „Pregazio rođaka pa ga snimio dok umire“.
KURIR – „Dan srpskog jedinstva: Da idemo napred u miru i mudrosti“, piše list.
DANAS – „Raspad režima ne mogu da sakriju ni tenkovi ni avioni“, o pripremama za vojnu paradu.
NOVA – List piše da postoji sumnja da je policija koristila nedozvoljena hemijska sredstva na protestu u Novom Sadu 5. septembra. „Nemačka bez skoro pola tima postala šapion Evrope“, o finalu Evropskog prvenstva u košarci.
POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji boravi u poseti Japanu gde se održava Ekspo 2025 „Naš paviljon posetiće više od 1,1 milion ljudi“. „Trampov ‘antivouk heroj’ ujedinio globalnu desnicu“ o reakcijama na ubistvo saradnika predsednika SAD Čarlija Kirka.
SRPSKI TELEGRAF – „Putin aktivirao tajno oružje“, piše list.
(Beta)
