Naslovne strane za utorak, 17. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 17. mart 2026. godine pišu o sukobima na Bliskom istoku, 22. godišnjici martovskog pogroma na Kosovu, lokalnim izborima u Srbiji i drugim temama.

ALO – O odnosima Vašingtona i NATO-a list piše u tekstu „Tramp zaratio i sa NATO“. „Hrvati oči povadiše zbog srpskih raketa“.

BLIC – O sukobu na Bliskom istoku, u tekstu „Tri scenarija za dan posle kraja rata“. List prenosi i izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ljudi više neće slati decu da ginu u ratovima“.

VEČERNJE NOVOSTI – „NATO neće da šalje brodove na Ormuz“, piše list. O godišnjici martovskog pogroma, list piše u tekstu „Hteli su da Srbi nestanu u ognju“.

DANAS – „Policija zgazila Ustav zbog Aleksandra Vučića“, o zadržavanju studenata tokom predsednikove posete Aranđelovcu. O prekidu saradnje srpskog tužilaštva sa kancelarijom Evrodžasta u Hagu, u tekstu „Blokirani predmeti od kojih strepi režim“. „Ministri kao na fabričkoj traci, opozicija se ne predaje“, o lokalnim izborima.

INFORMER – List piše o brizi o bolesnoj deci u tekstu „Država stala uz malog Andriju“. „Kreće gradnja puta ‘Vožd Karađorđe'“.

KURIR – O odnosima Beograda i Zagreba list piše u tekstu „Srpska vojska trn u oku komšijama“. „Novo povećanje penzija, vodovod i brza saobraćajnica Požega-Užice“.

NOVA – O potencijalnom načinu izlaska na parlamentarne izbore, list piše pod naslovom „Tri liste protiv režima“. „Ratna retorika u izborne svrhe“, o izjavama predsednika Srbije o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine.

POLITIKA – „Na godišnjicu pogroma, neće biti novog progona“, piše list. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani u autorskom tekstu za list navodi „Trst i nove rute globalne trgovine“. „Imamo višeslojnu odbranu na nebu i nabavljamo još“, poručio predsednik Srbije.

SRPSKI TELEGRAF – O adutima vojske Srbije list piše u tekstu „Srbija ima oružje o kojem niko i ne sanja“. „Zelenaš usmrćen čekićem u stanu“.

(Beta)

