Naslovne strane za utorak 18. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak 18. novembar pišu o problemima NIS-a nakon američkih sankcija zbog većinskog ruskog udela i mogućim rešenjima.

ALO – Pored naslova da je Dijana Hrka prekinula štrajk glađu, list piše i o problemima u NIS-u za koje krivi bivšu vlast „Žuti dali NIS za kikiriki“.

BLIC – „Studenti optužili opoziciju za hakovanje profila, ona prebacila krivicu na SNS“, piše list. „Tri opcije za izlazak iz krize sa NIS“.

VEČERNJE NOVOSTI – „I Trampove carine na muku sa NIS“, piše list. „Dva veka Matice za uzor“, rekao je predsednik Matice srpske Dragan Stanić.

DANAS – „Vučič može da izgubi deo birača zaljubljenih u Putina“, piše list o mogućim političkim posledicama „slučaja NIS“. „Ugašeni profili studenata na društvenim mrežama“.

INFORMER – Loše vesti iz Vašingtona „Ameri nam zbog Rusije uvode carine 500 odsto?“

KURIR – List upozorava „Roditelji sa decom pričaju samo sedam minuta dnevno“.

NOVA – List piše da su posledice sankcije NIS-u katastrofalne, u tekstu pod naslovom „Vlast štitila Moskvu više nego građane“. „Kina gradi a Srbija plaća“, piše list.

POLITIKA – „Dijana Hrka prekinula štrajk glađu, ostaje ispred parlamenta“, piše list. „Nije bilo realno da se Rusi odreknu vlasništva u NIS-u“.

SRPSKI TELEGRAF – Novo breme za Srbiju „Tramp uvodi carine od 500 odsto“.

