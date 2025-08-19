Naslovne strane za utorak, 19. avgusta 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama od utorka, 19. avgusta 2025, pišu o stavovima vlasti, studenata u blokadi i opozicije u vezi nereda na ulicama više gradova Srbije a bave se i situacijom u Republici Srpskoj.

ALO – List navodi da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski „pred ultimatuom“ tokom posete SAD: „Potpiši sporazum ili ratuješ sam“. „Srpski pansion već sad posetilo 700.000 ljudi“, piše list o Ekspu u japanskom gradu Osaka.

BLIC – List piše o dešavanjima u Srbiji, u tekstu pod naslovom: „Mogu li izbori biti rešenje za nasilje?“. „Blagi oktobar, topliji novembar“, prenosi list vremensku prognozu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tužilaštvo slepo i nemo za terorizam“, piše list. „Srpska traži samostalnost na referendumu“, o dešavanjima u bh. entitetu Republika Srpska.

DANAS – „Tužiću Marka Krička i Dijanu Hrkalović“, kazala je studentkinja beogradskog Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić. „Nezakonita privođenja i iživljavanja u zgradi vlade“, piše list.

INFORMER – List prenosi izjavu predsednika Repubike Srpske Milorada Dodika „Biće referenduma o samostalnosti Srpske“. List prenosi i da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić otpušten iz bolnice.

KURIR – „Sramni non-pejper“, piše list o dokumentu koji je direktor Foruma za etičke odnose Dušan Janjić navodno poslao međunarodnoj zajednici. Pod naslovom „Strašne laži“, list prenosi demant ministra zdravlja Zlatibora Lončara da je maloletnik teško povređen na protestu u Valjevu.

NOVA – „Uvode vanredno stanje na mala vrata“, piše list. „Kupovinom oružja Vučić plaća podršku Tel Aviva“, piše list.

POLITIKA – „Fašističkoj diktaturi je cilj da sruši državu“, kazala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. „Pretnjama hoće da slome Srpsku listi uoči izbora“ piše list, o dešavanjima na Kosovu.

SRPSKI TELEGRAF – O novim PVO sistemima koje Srbija nabavlja od Kine, list piše u tekstu „Si nam poslao ubice aviona, HQ-9 ih obara kao muve u letu“. „Blokaderi pumpaju s Hrvatima i Nemcima“, piše list o hapšenjima stranaca na protestu u Beogradu.

(Beta)

