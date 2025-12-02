Naslovne strane za utorak, 2. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 2. decembar 2025. pišu o lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju, potencijalnim predsedničkim i parlamentarnim izborima sledeće godine, američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i drugim temama.

ALO – List piše da je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac izgubila legitimitet pošto skupštinski odbor za pravosuđe nije usvojio izveštaj o radu tužilaštva.

BLIC – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ušli smo u izbornu godinu“. O američkim sankcijama NIS-u u tekstu „Nema lepih vesti, težak period je pred nama“.

VEČERNJE NOVOSTI – „I izbori za predsednika u istoj turi?“, o potencijalnom zajedničkom održavanju parlamentarnih i predsedničkih izbora sledeće godine. „Od januara nastradalo 455 osoba“, o poginulima u 30.000 saobraćajnih nezgoda.

DANAS – „Vučićev režim u strahu angažovao sve najgore“, o lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. „Selaković pogazio pravni sistem Srbije“, o neodazivanju ministra kulture na saslušanje u tužilaštvo.

INFORMER – „SNS mora još bolje“, o rezultatima lokalnih izbora. List piše o pregovorima Košarkaškog kluba Partizan sa kandidatom za novog trenera.

KURIR – List piše da su lokalni izbori u tri opštine potvrdili da je Srpska napredna stranka „stabilna i dominantna“.

NOVA – Pod naslovom „Otimačina“, list piše da u Negotinu, Mionici i Sečnju „nisu bili izbori, već ogoljen kriminal režima“. „Srbiji nedostaje najmanje 4.000 medicinskih sestara“, piše list.

POLITIKA – „Odbijeni svi izveštaji o radu Zagorke Dolovac, o sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe. „Modernizovana borbena vozila pešadije novi adut Vojske Srbije“, o vojnoj opremljenosti.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o odlasku trenera Željka Obradovića iz Partizana.

