Naslovne strane za utorak, 2. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 2. septembar 2025. godine pišu o početku školske godine, demonstracijama u Srbiji i novim ekonomskim merama.

ALO – „Si i Putin stvaraju bolji svet“, o predstojećem sastanku kineskog i ruskog predsednika na samitu u Šangaju. „Pale cene i kamate“, o početku primene ekonomskih mera u Srbiji.

BLIC – „Strahovito vršnjačko nasilje u Beogradu“, piše list. List prenosi izjavu selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića Piksija „Bodovi u Rigi za nas će biti zlatni“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Račun manji za barem 15 odsto“, pišu Novosti o novim ekonomskim merama. „Đaci opet u klupama, dve škole u protestu“, o početku nove školske godine.

DANAS – „Vučićevi potezi nejasni čak i njegovim biračima“, o šetnjama protiv blokada koje organizuju pristalice Srpske napredne stranke. „Svi smo ispod nadstrešnice, a optužnice još nema“, povodom 10 meseci od pada nadstrešnice.

INFORMER – U tekstu „Srbija srušila blokade“, list piše o protestima protiv blokada i početku nove školske godine. O sastanku predsednika Kine i Rusije, list piše „Si i Putin: Sad se mi pitamo“.

KURIR – O novom paketu ekonomskih mera i ograničavanju trgovinskih marži, list piše u tekstu „Padaju cene“. „Rusi hteli da sruše avion sa Fon der Lajenovom?“, piše list.

NOVA – „Režim plaća 50 evra po glumcu protiv blokada“, o protestima protiv blokada na koje pozivaju predstavnici vlasti. „Sela sravnjena, stotine mrtvih i hiljade povređenih“, o zemljotresu u Avganistanu.

POLITIKA – „Đaci u Srbiji ponovo u školskim klupama“, piše list. Prenose i izjavu ministra finansija Siniše Malog „Cene od juče u proseku niže za oko 15 odsto“.

SRPSKI TELEGRAF – „Putin ‘ubio’ GPS u avionu, Lajenova jedva sletela u Plovdiv“, piše list. O paketu ekonomskih mesta, list piše pod naslovom „Državo svaka čast! Padaju cene ko zrele kruške“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com