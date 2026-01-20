Naslovne strane za utorak, 20. januar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 20. januar, pišu o dogovoru Mađara i Rusa o primopredaji Naftne industrije Srbije (NIS), o dobitniku NIN-ove nagrade „Roman godine“, o pogibiji više desetina ljudi u nedelju u Španiji i drugim temama.

ALO – „MOL kupuje NIS, Srbija povećala udeo u vlasništvu“. „U sudaru vozova poginulo 39 ljudi“, piše list o nesreći u Španiji, kao i o požaru koji je izbio u zgradi Specijalnog suda u Beogradu.

BLIC – „Mol i Rusi se dogovorili oko NIS, Srbiji još pet odsto“ o ishodu višemesečnih pregovora. „Voz iskočio iz šina, još broje mrtve“ o nesreći u Španiji.

VEČERNJE NOVOSTI – „U NIS-u će se pitati i Srbija“ o povećanju njenog udela u vlasništvu naftne kompanije. List piše da su kapaciteti prihvatilišta za decu popunjeni pošto nema dovoljno hranitelja i usvojitelja. „Snaga vere i mišića“ – o plivanju za bogojavljenski krst.

DANAS – „Vučić i vlast u političkoj defanzivi“ posle studentskog skupa u Novom Sadu. „Ko potkrada egipatske radnike u Srbiji“ o kršenju prava stranih radnika.

INFORMER – „Uzimam Grenland jer mi niste dali Nobela“, preneo je list izjavu američkog predsednika Donalda Trampa. „NIS prodat Mađarima i Arapima“, piše list o Naftnoj industriji Srbije.

KURIR – „Zakup ostrva na 99 godina ili da Grenlanđani uzmu državljanstvo SAD“, piše list o Trampovim planovima. „Srbija za pet odsto uvećava udeo u naftnoj kompaniji“. „U sudaru vozova poginulo 39 osoba“, piše list o nesreći u Španiji.

NOVA – „Rusi i Mađari se dogovorili, čeka se saglasnost Amerike“ o dogovoru u vezi sa prodajom ruskog udela u NIS-u. List piše o ovogodišnjem dobitniku NIN-ove nagrade Darku Tuševljakoviću i njegovom romanu „Karota“. „Novak počistio prvog Španca, došao do 100. pobede u Melburnu“ o Đokovićevoj pobedi na startu Australijan opena.

POLITIKA – „Gaspromnjeft i Mol dogovorili ugovor za NIS“, piše list. „U sudaru i iskakanju dva voza iz šina poginulo 39 ljudi“ o nesreći u Španiji.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o pregovorima oko kupovine Naftne industrije Srbije i nesreći koja se dogodila u Španiji.

(Beta)

