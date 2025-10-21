Naslovne strane za utorak, 21. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 21. oktobar 2025. godine pišu o studentskom skupu 1. novembra u Novom Sadu, odluci Saveta Evropske unije o ruskom gasu, sednici Evropskog parlamenta na kojoj će tema biti i Srbija, o smrti generala Nebojše Pavkovića i drugim temama.

ALO – „General Nebojša Pavković (79) preminuo na VMA u Beogradu posle duge i teške bolesti“, piše list.

BLIC – O studentskom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, list piše u tekstu „Prekretnica za proteste ili ‘dan kao svaki drugi'“. „Mesečni troškovi od 500 do 750 evra“, o kirijama i troškovima u Beogradu.

VEČERNJE NOVOSTI – O smrti generala Nebojše Pavkovića, list piše pod naslovom „Oporuka: Sahranite me u porti Ravanice“. List piše i o odluci Saveta Evropske unije „Srbiji ukidaju gas iz Rusije“.

DANAS – „RTS služi Vučićevom režimu, ali ne i istini“, smatraju sagovornici lista. „Godišnjica tragedije nije običan dan“, piše list o skupu koji će 1. novembra biti održan u Novom Sadu.

INFORMER – Centralno mesto na naslovnoj strani posvećeno je preminulom generalu Pavkoviću. „EU ostavlja Srbiju bez ruskog gasa“ o odluci Saveta EU.

KURIR – „Srbija bez rešenja za paklenu meru EU o prekidu uvoza ruskog gasa od Nove godine“, piše list. „Za četiri zimske gume i montažu najmanje 30.000 dinara“ o troškovima zamene guma.

NOVA – Pod naslovom „Šamar šovinizmu“, list piše da su novopazarski studenti prenoćili u konaku manastira Studenica tokom pešačenja ka Novom Sadu. „EP sprema osudu represije režima nad demonstrantima“, o sednici Evropskog parlamenta.

POLITIKA – „Vučić se sastao sa Orbanom“, o sastanku predsednika Srbije i premijera Mađarske u Budimpešti. „Kijevu se smeši ulazak u EU na mala vrata“, piše list. „Život je posvetio služenju vojsci i državi“, o smrti Nebojše Pavkovića.

(Beta)

