Naslovne strane za utorak, 23. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 23. decembar 2025. pišu o sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i mogućnostima rešavanja tog problema, poseti predsednika Slovačke Petera Pelegrinija Srbiji, predizbornoj kampanji na Kosovu i drugim temama.

ALO – „Započeta procedura za izmenu postojećih zakona – Da pravosuđe ponovo sudi“, piše list o predloženim izmenama zakona koje se odnose na tužilaštvo. „Lisice za Milovog ministra“, o hapšenju bivšeg crnogorskog ministra Milutina Simovića.

BLIC – Analitičari analiziraju situaciju sa NIS u tekstu „Rusi niti žure, niti žele da reše NIS“. Predizborna kampanja na Kosovu se zahuktava, a list donosi tekst „Kurtiju udar na Srbe opet jedini adut“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o mogućnosti da mađarska kompanija „Mol“ otkupi NIS. Na naslovnoj strani je i tekst o izgradnji nove deonice auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad: „Za 72 meseca još jedan auto-puta“. List piše i o Pelegrinijevoj poseti Srbiji tokom koje je obišao Bački Petrovac.

DANAS – „SNS nema snage za odgovor studentima“, o predstojećem protestu koji su akademci najavili za 28. decembar. „Od novinara Danasa traže da otkrije izvor“, o pozivu na saslušanje koji je dobio Uglješa Bokić povodom teksta u kom se pominje anonimni izvor.

INFORMER – „Putinu zapretili ‘tomahavcima'“, o najavama SAD da će Kijevu isporučiti krstareće rakete ukoliko Moskva odbije mirovni plan. List piše i o pretnjama smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

KURIR – Pod naslovom „Medijski puč“, list piše o ostavkama četiri člana REM-a. List piše i da je Dejan Stanković novi trener fudbalera Crvene zvezde.

NOVA – List piše o pucnjavama koje su se poslednjih meseci dogodile na beogradskim ulicama te o paljenju nekoliko ugostiteljskih objekata „Devedesete se vratile na ulice“. „Kandidati za kupovinu NIS imaju jake veze sa Rusijom“, o potencijalnim kupcima kompanije kojoj su uvedene američke sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

POLITIKA – Vučić i Pelegrini posetili Bački Petrovac i poručili „Slovenci se osećaju kao građani Srbije“. List piše da otkupna cena mleka pada u zemljama EU. Bosna i Hercegovina se žali Briselu zbog hrvatskog nuklearnog otpada koji je odlagan blizu granice dve zemlje.

SRPSKI TELEGRAF – „Putinu ubijen i treći general“, o atentatu u Moskvi. O neuspelom predlogu nemačkog kancelara da se zaplenjena ruska imovina za pomoć Ukrajini u tekstu „Poslednji ekser u mrtvački kovčeg EU, Merc preti osvetom Makronu“.

