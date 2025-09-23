Naslovne strane za utorak, 23. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 23. septembar 2025. pišu o najavi jeftinije legalizacije objekata, Kosovu i sankcijama NIS-u.

ALO- „Sve o legalizaciji“, detaljno objašnjenje novog zakona koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

BLIC – „Legalizacija u četiri koraka“. „Kosovo, Srpska, tarife i NIS na stolu u Njujorku“, piše Blic o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova SAD Marka Rubia.

VEČERNJE NOVOSTI – „Šta nam je potrebno za legalizaciju?“, pišu Novosti o legalizaciji objekata u Srbiji. „Nemci vode Kurtija u otimačinu naših škola“.

DANAS – „Sve što je ilegalno Vučić će legalizovati“. „Uvod u prodaju NIS-a Srbiji ili trećoj strani“.

INFORMER – „Blokaderski aduti su Lompar i Bakić“, piše list uz ocenu da „nije ni čudo što ih studenti kriju“. Novi Sad dobija fabriku: „Delovi BMW će se praviti u Srbiji“.

KURIR – List na mestu stradanja srpskih vojnika „Tamo daleko“. Užas u Bogatiću „Pijani vozač usmrtio majku dok je šetala sa sinom“.

NOVA – „Još jedna kampanja za neželjene izbore“, piše Nova o najavi jeftinije legalizacije. „Sve više zemalja priznaje Palestinu“.

POLITIKA – „Rad ministara pod lupom“. „Da li Tramp suspenduje dijalog ili Kurtija“, piše Politika o situaciji na Kosovu.

SRPSKI TELEGRAF – Uvertira za 1. novembar i srpsku verziju Majdana: „Mesec dana pakla“.

(Beta)

