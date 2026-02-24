Naslovne strane za utorak, 24. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od utorka, 24. februara 2026, pišu o lokalnim izborima u deset lokalnih samouprava a bave se i poskupljenjem voća i protestima poljoprivrednika.

ALO – „Blokaderi nacisti vređali srpsku vojsku“, list piše da su studenti u blokadi na skupu u Novom Sadu marširali i „držali ruku u nacističkom pozdravu“, te „napali oficira Vojske Srbije“.

BLIC – List piše da se zahuktava kampanja za glasanje na lokalu, u tekstu pod naslovom: „Brnabić: Izbori raspisani za 29. mart“.“Ko u Srbiji može ranije u penziju“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Nastavnici protiv skraćivanja časova“, piše list. „Za godinu dana voće nam poskupelo 68 odsto“, piše list.

DANAS – „Moguća repriza 15. marta“, piše list u susret godišnjici najmasovnijeg protesta u istoriji Beograda, 15. marta 2025. „Otvaranje klastera nije tehničko već poltičko pitanje“, piše list.

NOVA – „Kampanja počela odbijanjem hapšenja“, piše list o dešavanjima u Boru, koji je među deset lokalnih samoupravama gde će 29. marta biti održani izbori. „Državni progon“, piše list o slučaju Danijele Maletić koja je otpuštena iz Uprave za sprečavanje pranja novca.

KURIR – „Zelenski: Putin se neće zaustaviti samo na Ukrajini“, list prenosi izjavu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog povodom četvrte godišnjice rata u toj zemlji.

INFORMER – „Blokaderi zaratili među sobom: Psiholog i bivši potpredsednik Vlade Žarko Korać optužio studente da su od početka obmanjivali javnost i da ih zanimaju jedino fotelje“, piše list o studentima u blokadi.

SRPSKI TELEGRAF – „Mafija u Meksiku otela državu“, piše list o ubistvu vođe narko-kartela El Menča u toj zemlji.

POLITIKA – „Uvode se prelevmani na uvoz mleka u Srbiju“, piše list. „Novine u kardiovaskularnoj hirurgiji na Dedinju“, piše list o toj beogradskoj bolnici.

