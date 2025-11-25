Naslovne strane za utorak, 25. novembar 2025. godine

ALO – List piše da država razmatra mogućnost produžetka porodiljskog odsustva. „U američki plan unete izmene koje su tražili Ukrajinci“ o šansama da zaživi predlog SAD za mir Rusije i Ukrajine.
BLIC – List piše da država pokušava da reši krizu izazvanu američkim sankcijama NIS-u, zbog većinskog ruskog udela, u tekstu pod naslovom „Veštačko disanje za rafineriju“. „I posle Dodika – Dodik“ o novom predsedniku Republike Srpske iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).
VEČERNJE NOVOSTI – „Novi zakon Zagi reže ovlašćenja“ o propisu kojim su predviđene izmene u javnom tužilaštvu. List piše da je spremna uredba za meso, u tekstu pod naslovom: „Domaće od klanice do frižidera“.
DANAS – List piše o predloženim izmenama Zakona o vojsci u tekstu pod naslovom:“Pravljenje lojane režimske vojske“. „Naprednjaci se opet kriju iza inicijala AV“ o predstojećim lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu koji se održavaju u nedelju.
INFORMER – List prenosi izjavu novog predsednika Republike Srpske Siniše Karana „Srbi su pobedili Šmita“. „EU i Zelenski ruše Trampov mirovni plan“ o sastanku u Ženevi na kom se razmatrao predlog SAD za rešavanje rata u Ukrajini.
KURIR – List piše o Blumbergovoj listi milionera „Ilon Mask sa 422 milijarde dolara najbogatiji na svetu“. List prenosi izjavu ministarke Milice Đurđević Stamenkovski „Najvažnije je da se produži porodiljsko za drugo dete i blizance“.
NOVA – „Skoro dve milijarde evra za lojaliste i strane zaštitnike režima“ o tome kako vlast troši novac iz budžeta Srbije. List piše da predsednik „priteže“ najvažnije državne institucije u strahu od gubitka vlasti u tekstu pod naslovom „Vučićeva gvozdena kupola“.
POLITIKA – „Da li Rusi zaista žele da prodaju NIS“ o pregovorima u vezi sa prodajom ruskog udela. List piše da su pokretači protesta u Srbiji kreirali naloge na mrežama u Hrvatskoj, u tekstu pod naslovom „Pozovi Zagreb za blokadu“.
SRPSKI TELEGRAF – „Šanse za kraj rata samo 13 odsto“ o procenama svetskih kladionica u vezi sa pregovorima Rusije i Ukrajine.
