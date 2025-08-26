Naslovne strane za utorak, 26. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 26. avgust 2025. pišu o situaciji na severu Kosova i Metohije nakon što su prekrečeni murali sa srpskim simbolima, o ograničavanju trgovačkih marži u Srbiji, povećanju minimalca, početku školske godine i drugim temama.

ALO – „Poginulo oko 350.000 vojnika“, piše list o sukobu u Ukrajini. List piše o merama koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

BLIC – „Svi u školi 1. septembra“, o početnu nove školske godine. O načinima na koje bi opozicija mogla da izađe na eventualne izbore, list piše u tekstu „Dilema: Jedna ili više ideološki srodnih lista“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Poziv Srbima na otpor Prištini“, o lecima koji se dele na severu Kosova i Metohije nakon što su prekrečeni murali sa srpskim simbolima. „U Republici Srpskoj moguće i dvovlašće“, piše list.

DANAS – „Trgovci mogu lako ‘predriblati’ Vučića“, smatraju sagovornici lista nakon najave ograničavanja trgovačkih marži. O najavama povećanja minimalca, sindikati navode: „Sve će nam ‘pojesti’ skuplja struja i hrana“.

INFORMER – „Rata kredita niža za 30 evra“, o povoljnijim uslovima za uzimanje kredita.

KURIR – Centralno mesto na naslovnoj strani zauzima analiza novih ekonomskih mera pod naslovom „Vodič: Borba za običnog čoveka i udar na pohlepu“.

NOVA – „Orban i Vučić na isti način spasavaju rejting“, piše list. „Mesec dana niko ne hapsi huligane koji su tukli policiju“, o incidentu uoči utakmice Crvena zvezda – Linkoln.

POLITIKA – „Najveći trgovinski lanci još ćute o merama države“, piše list o smanjenju trgovačkih marži na 20 odsto. „Kurti uništava murale, specijalci na mostovima“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da su kritike upućene predsedniku Srbije zbog najavljenih ekonomskih mera neopravdane. „Orlovi, letite do zlata“, o očekivanjima od srpskih košarkaša na Evropskom prvenstvu.

(Beta)

