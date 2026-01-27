Naslovne strane za utorak, 27. januar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 27. januar 2026, pišu o Vučićevoj najavi izbora na svim nivoima, štrajku špeditera zbog novih pravila ulaska u Evropsku uniju, zlatom ovenčanim srpskim vaterpolistima, i masovnoj tuči navijača u Tuzli.

ALO – „Kamiondžije blokirale granice“, piše list o štrajku prevoznika povodom novih pravila za ostanak u Evropskoj uniji. List piše i o najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića o održavanju izbora na svim nivoima.

BLIC – „Svi izbori verovatno na jesen“, rekao Vučić, navodeći da će možda da skrati predsednički mandat. „Kamiondžije ostaju sedam dana na granici sa EU“, povodom blokada graničnih prelaza koji su inicirali prevoznici, nezadovoljni striktnijim pravilima za ostanak u EU.

VEČERNJE NOVOSTI – „Stefan kritično, povređena još trojica“, o tuči navijača Hajduka i Crvene zvezde u kojoj su povređene 23 osobe. List možda i predviđa kandidaturu aktuelnog predsednika za premijera u: „Vučić pokazao kako bi vodio tim ministara“.

DANAS – Studenti novosadskih fakulteta najavili „bojkot predavanja zbog državne represije“, u podršci profesorki koja je zbog svog istupanja ostala prvo bez zvanja, onda i bez posla. „Telekom krije koliko ulaže u svojih 35 medija“, državni operator odbio da odgovori koliko ga je koštala kupovina medijske grupacije oko Kurira, piše Danas.

INFORMER – List piše o najavi predsednika Srbije Vučića da će parlamentarni i predsednički izbori biti održani između oktobra i decembra. List je preneo izjavu predsednika SAD-a Donalda Trampa da poseduje „superoružje“.

KURIR – „Hiljade kamiondžija blokirale sve prelaze na Balkanu“. „Udeo NIS-a prodat Mađarima za oko milijardu evra“, preneo je list izjavu Vučića. „Veliki odmor od pola sata i ukidanje male mature“, piše list o takozvanom „finskom modelu“ koji bi mogao da bude primenjen u školama.

NOVA – Biografije grupe pravosudnih i policijskih funkcionera koje su vlasti navodno postavile da bi obezbedile bespogovornu podršku tih institucija u: „Šestorica lojalista glavne osovine režimske čizme“. „Amerika sistemski klizi u autoritarizam“, povodom nasilja koji građani prijavljuju protiv federalnih agenata imigracione službe.

POLITIKA – Povodom 122. rođendana najstarijeg lista na Balkanu „Uručene nagrade ‘Politike'“. O stanju na ukrajinskom frontu u: „Kijev od propasti na frontu spasavaju dronovi“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o pobedi vaterpolo reperezentacije Srbije na evropskom prvenstvu održanom u Beogradu.

