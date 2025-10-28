Naslovne strane za utorak, 28. oktobar 2025. godina

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 28. oktobar pišu o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), komemorativnom skupu u Novom Sadu, sukobu Rusije i Ukrajine i drugim temama.

BLIC – „Putin lansirao rakete na nuklearni pogon“ o potezu ruskog predsednika. „Lopove iz Luvra otkrio otisak prsta“ o hapšenju osumnjičenih za pljačku poznatog francuskog muzeja.

VEČERNJE NOVOSTI – „Rasplet za NIS sledeće nedelje“ o posledicama američkih sankcija. List piše o teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu prilikom koje su stradale tri osobe.

DANAS – „Mladi u Srbiji ne žele da budu policajci“ o padu interesovanja za posao u ministarstvu unutrašnjih poslova. Sagovornici lista prognoziraju tok dešavanja na komemorativnom skupu u Novom Sadu „Nasilje prvog novembra može izazvati samo vlast“.

NOVA – „Vučić se podsmeva Evropi jačanjem veza sa Rusijom“ o spoljnopolitičkoj taktici Srbije. „Beograd spreman da dočeka studente iz Novog Pazara“ o akademcima koji pešače na komemorativni skup u Novom Sadu.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Hrvati neće postati vlasnici NIS“. „Nemačka želi najjaču vojsku u Evropi“ o ulaganjima u naoružanje.

(Beta)

