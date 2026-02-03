Naslovne strane za utorak, 3. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 3. februar, pišu o obaveznom služenju vojnog roka, izjavi predsednika Srbije da će u Vojsci biti i kineski roboti i o konkursu za generalnog direktora Radio-Televizije Srbije.

ALO – „Srbija će imati hiljade vojnika robota“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „U garaži sakrili 500.000 tableta“, piše list o zapleni u Zemun Polju. U tekstu pod nazivom „Kod 100 ljudi kancer otkriven na početku“, list piše o ranom dijagnostikovanju raka pluća.

BLIC – List piše da se vojni rok vraća sledeće zime: „Prvi pozivi za vojsku stižu 2006. godištu“. „Pola miliona tableta krili u garaži“, o policijskoj akciji u Beogradu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Imaćemo hiljade robota u vojsci“, rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Mobilni ostavi pa onda u učionicu uđi“, piše list o budućem zakonu o prosveti.

DANAS – „Vladan Petrov blati sudstvo i targetira sudije“, piše list o izjavama predsednika Ustavnog suda Srbije. List piše da je propao konkurs za generalnog direktora Javnog servisa: „Dragan Bujošević ponovo na čelu Radio -Televizije Srbije“.

INFORMER – „Dobijamo fabriku robota“, preneo je list izjavu Vučića.

KURIR – „Možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja pravi robote“, kazao je Vučić. „Epstin moćnicima nameštao devojke da ih špijuniraju za Ruse“, piše list.

NOVA – „Fabrika neprijatelja, izdajnika i loših Srba radi punom parom“, kazao je reditelj Goran Marković. List piše da su ulični štandovi Srpske napredne stranke „vesnici izbora“, ali je aktivista upadljivo malo: „Režim testira spremnost SNS vojske“.

POLITIKA – „Srbiju će braniti i hiljade kineskih robota“, rekao Vučić. Razgovor s rok-muzičarom Dadom Topićem: „Prvu gitaru sam napravio sam“.

SRPSKI TELEGRAF – „Srbija ove godine otvara fabrike ljudskih robota-2, piše list. „Prvi čovek Niša oteo pištolj pljačkašu“, piše list da je gradonačelnik Niša sprečio pljačku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com