Naslovne strane za utorak, 3. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 3. mart 2026. pišu o sukobu na Bliskom istoku, potencijalnom predsedničkom kandidatu Srpske napredne stranke, lokalnim izborima, izborima u Visokom savetu tužilaštva i drugim temama.

ALO – O sukobu na Bliskom istoku u tekstu „Totalni rat, svet u panici“. O Kopaonik biznis forumu u tekstu „Srbija je rekorder u rastu i standardu“.

BLIC – „Rat u Iranu seje strah u svetu“, piše list i postavlja pitanje da li sukob može da stigne i do Evrope. List prenosi i izjave Srba koji se nalaze u Dubaiju „Rakete nam lete iznad glava“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Totalni rat na Bliskom Istoku“, nakon napada Izraela i SAD na Iran. „Vrtići i dalje tesni“, o mestima u predškolskim ustanovama u Srbiji.

DANAS – „Predsednički kandidat SNS ne sme da ugrozi Vučića“, smatraju sagovornici lista. List prenosi i izjavu predsednika pokreta Solidarnost Gorana Ješića „Opozicija bila otvorena za dogovor, zapelo kod studenata“. SAD tvrde „Nismo mi započeli ovaj rat, ali pod Trampom ga završavamo“.

INFORMER – „Ubio sam Hamneija da ne ubije on mene“, o izjavi američkog predsednika Donalda Trampa povodom ubistva iranskog lidera. „Prekida se Evroliga?“, o tome kako rat na Bliskom istoku utiče na sportsko takmičenje.

KURIR – „Sukob na Bliskom istoku izmiče kontroli: Rat sve bliži Evropi“. „Srbija je ekonomski lider Zapadnog Balkana“, kaže ministar finansija Siniša Mali.

NOVA – „Dolovčeva mora da pokrene istragu protiv direktora BIA“, o navodnim pritiscima BIA na tužioce zbog glasanja na izborima za Visoki savet tužilaštva. „Niču lažne studentske liste da zbune birače“, o lokalnim izborima zakazanim za kraj marta.

POLITIKA – „Žestok odgovor Teherana na ‘Epski bes’ i ‘Riku lava'“, o sukobima na Bliskom Istoku. „Nema prepreka da iračka nafta stigne do naše zemlje“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Spisak iranskih meta u Evropi: Treba li Srbija da strepi zbog Bondstila?“. „Zločin u Kragujevcu: Ubijen vođa Crvenih đavola“.

(Beta)

