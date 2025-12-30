Naslovne strane za utorak, 30. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od utorka, 30. decembra 2025, pišu o nedeljnim vanrednim izborima na Kosovu, transformaciji šatorskog naselja u Pionirskom parku, napadu dronovima na jednu od rezidencija predsednika Rusije i posledicama po mirovni proces u Ukrajini.

ALO – List piše: „2026. će biti hladna, ali leto pakleno“. „Tramp i Zelenski se skoro usaglasili, čeka se Putin“, piše list o mirovnim pregovorima Rusije i Ukrajine, u kojima učestvuje i Amerika. Piše list i o radovima na Dunavskom koridoru.

BLIC – „EU želi Ukrajinu više od Zapadnog Balkana“, kaže evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Analiza o rezultatima vanrednih izbora na Kosovu na odnose Beograda i Prištine u: „Trijumf Kurtija poraz za dijalog“. Novi predlog izmena Zakona o saobraćaju predviđa „Za prekrivanje tablica kazna 50.000 dinara“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srpskoj listi otimaju mandat i daju Rašiću“, povodom podela mandata garantovanih za srpsku zajednicu na Kosovu. „Ciljali Putina, a ubili dijalog“, o napadu blizu Novgoroda koji može ugroziti pregovore o primirju u Ukrajini. Naftna kompanija MOL navodno proverava poslovanje NIS pre konačne odluke o kupovini u: „NIS na skeneru Mađara“.

DANAS – „Novosadsko tužilaštvo uložilo žalbu“ na sudsku odluku o obustavljanju dela postupaka protiv funkcionera u slučaju „Nadstrešnica“. Razgovor sa studentima o dometima akcije prikupljanja potpisa u: „Prvi fer izbori u Srbiji“. „Pregovori Rusa i Mađara kupovina vremena“, tvrde stručnjaci o toku prodaje sankiconisanog NIS-a.

INFORMER – „Bliži se kraj rata u Ukrajini“, preneo je list izjavu američkog predsednika Donalda Trampa.

KURIR – „Osuđivan sedam puta, tri suda mu izrekla kazne od više od 20 godina“, piše list o muškarcu koji je ranio ženu u zgradi na Novom Beogradu. „Rodna kuća Isidore Sekulić propada zbog nasledstva“. „Kina opkolila Tajvan, Amerika i Japan ne mogu da piđu“, piše list.

NOVA – „Stotine ljudi bez posla zbog politike“, o navodnom talasu otpuštanja kojem su izloženi službenici koji odbijaju saradnju sa vladajućom strankom. O ovogodišnjem bilansu domaćih sportista u: „Angelina i Novak za istoriju, za Komrakova svetsko zlato u Zagrebu“. „Vučić – baron Minhauzen“, povodom skupa na kom je predsednik najavio rasformiranje „ćacilenda“.

POLITIKA – Predsednik Srbije najavio otvaranje još jedne brze saobraćajnice do naredne godine „Od Beograda do Golupca za samo sat i 15 minuta“. „Bujica superlativa za ‘simbol Francuske'“, povodom smrti francuske filmske dive Brižit Bardo. List navodi i da „sledi saslušanje napadača koji je izbo ženu pred unukom“.

SRPSKI TELEGRAF – „Mocart se prodaje za milijardu evra“, piše list o mogućoj prodaji kompaniji s velikim brojem kladionica u Srbiji.

(Beta)

