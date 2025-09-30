Naslovne strane za utorak, 30. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 30. septembar 2025. pišu o protestima i skupovima protiv blokada, mogućim listama za naredne izbore, sankcijama NIS-u, oslobađanju generala Nebojše Pavkovića i drugim temama.

ALO – „Spremali rasne napade po EU, hteli da oblate Srbiju“, o hapšenju 11 Srba koji se sumnjiče za špijunažu i diskriminaciju na teritoriji Nemačke i Francuske.

BLIC – „Jedna lista nerealan scenario, moguće su čak tri kolone“, o potencijalnim izbornim listama opozicije za naredne izbore. Pod naslovom „Evropa u panici, traži spas od ruskih dronova“, list piše o nedavnom upadu ruskih bespilotnih letelica na teritoriju Poljske.

VEČERNJE NOVOSTI – O američkim sankcijama NIS-u list piše u tekstu „Opcija i otkup ruskog paketa“. „Zašto se Hag plaši Pavkovića na slobodi“, piše list. „BRIKS je ključan za novi svet“, o panelu u Skupštini Srbije.

DANAS – „I deca vide da je car go, smatraju sagovornici lista o napadima medija i članova SNS na RTS zbog emisije u kojoj je dečak pomenuo studentsku borbu. O Vučićevom intervjuu za nemački FAZ list piše u tekstu „Arogantan kod kuće, snishodljiv u inostranstvu“.

KURIR – „Prema najnovijem istraživanju SNS sve jači, ostali u padu“, piše list o rejtinzima političkih partija. List prenosi izjavu ministra finansija Siniše Malog „Tražimo rešenje za NIS, a kritikuju nas oni koji su ga prodali za sitninu“.

INFORMER – „Aljbin Kurti sprema snajperiste“, piše list o navodnim akcijama koje planira kosovski političar.

NOVA – O protestima protiv blokada koje organizuju pristalice vlasti, list piše „Usiljena predstava za oživljavanje rejtinga“. „Raskrinkala šefove i njihovog ‘svedoka'“, o disciplinskom postupku koji se vodi protiv tužiteljke Bojane Savović.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića „Rušenje države na ulici je ozbiljno pripremano“. „Dodikov SNSD ipak izlazi na predsedničke izbore“ u Republici Srpskoj, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Tajne službe platile Srbe“, o hapšenju 11 muškaraca osumnjičenih za špijunažu i diskriminaciju.

(Beta)

