Naslovne strane za utorak, 31. mart 2026. godine

Na naslovnim stranama beogradske dnevne štampe za poslednji dan marta 2026. godine najviše je tekstova o lokalnim izborima i stranim i domaćim reagovanjima na rezultate i incidente, kao i o tromesečnom produžetku gasnog aranžmana sa Rusijom i ratu u Iranu.

ALO – List donosi analizu rezultata lokalnih izbora u tekstu „Protesti oslabili opoziciju“. „Zelenski plaća rušenje Orbana“, piše list.

BLIC – „Produžen ugovor o gasu“ nakon telefonskog razgovora Vučića i Putina. O novim zahtevima Vašingtona za razoružanje srednjeistočnog protivnika u: „Trampov juriš na iranski uranijum“. List u svojoj post-izbornoj analizi tvrdi i da je „opozicija saplela studente“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kurtijevi teroristi idu u Gazu“, nakon najava da će Kosovske bezbednosne snage poslati prve trupe u mirovnu misiju na Bliskom istoku. Pregled „Tri ključne poruke sa glasanja u 10 opština“. „Mijat i Ljajić u klinču“, o navodnim tenzijama u fudbalskom klubu Partizan.

DANAS – „Krvave glave kao bilans lokalnih izbora“, o nasilju zabeleženom tokom izbornog dana na lokalu. O padu stranih direktnih ulaganja u tekstu „Investitori iz Srbije izvlače sve više novca“. Profesorka Filozofskog fakulteta Katarina Popović nakon smrti studentkinje apeluje: „Sprečite zloupotrebu gubitka jednog mladog života“.

INFORMER – O rezultatima lokalnih izbora list piše u tekstu „Srbija neće blokadere“. „Produžen ugovor o ceni gasa s Rusijom“, piše list.

KURIR – List donosi analizu održanih lokalnih izbora u tekstu „Pet ključnih istina“. „Jaja i meso neće poskupeti i pored velike potražnje“, piše list.

NOVA – „Ovo što smo imali u Kuli jeste najbolji modalitet za pobedu“, tvrdi predstavnik tamošnje studentkse liste Roland Šipoš. „Ako udare na autonomiju univerziteta naleteće na zid“, povodom smrti studentkinje obnovljenim tenzijama između fakulteta i Ministarstva obrazovanja. List fotografijom dokumentuje i da je „Jedan od načelnika UKP predvodio upad u prostorije Narodnog pokreta Srbije“.

POLITIKA – Sa juče u Beogradu održanog Foruma za stratešku saradnju najavljeno: „Srbi lakše do kredita za nekretnine u Grčkoj“. „Ko su najveći demonteri vladavine prava u EU“, odnosno kakvi su rezultati poslednjeg izveštaja vodeće evropske organizacije za građanske slobode. „Prolongiranje prodaje NIS odgovara SAD“.

SRPSKI TELEGRAF – O postignutom dogovoru o gasnom aranžmanu sa Rusijom list piše u tekstu „Hvala Putinu, opet nam dao jeftin gas“. „SOA htela da zapali Srbiju“, piše list.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com