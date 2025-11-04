Naslovne strane za utorak, 4. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 4. novembar 2025. pišu o sednici Skupštine Srbije koja će dse održati danas, o štrajku glađu Dijane Hrke i incidentima tokom protesta u Beogradu, o nastavku akademske godine na fakultetima i drugim temama.

ALO – List piše „Hrvati pumpaju za građanski rat!“ u Srbiji. List prenosi izjavu predsednika Amerike Donalda Trampa da će razgovarati o globalnoj denuklearizaciji sa Rusijom i Kinom.

BLIC – „Uhapšeno 37 u nemirima“, nakon incidenata na protestu u Beogradu. „Tramp srušio nade Ukrajine“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kad se bol pretvara u gorivo za nasilje“, o protestima ispred Doma Narodne skupštine. „Peleta ni za žar, a skuplji čak 50 odsto“, piše list.

DANAS – „Režim bez saosećanja čak i za bol jedne majke“, kažu sagovornici lista o štrajku glađu Dijane Hrke. O zasedanju skupštine, list piše pod naslovom „Bojkotovati ili ne, opozicija bez jedinstvenog stava“. „Profesori ne isključuju ponovne blokade“, piše list.

NOVA – „Bol majke protiv bezdušnika“, o štrajku glađu Dijane Hrke. „Štimca terete da je pozivao na rušenje ustavnog poretka“, o hapšenju bivšeg košarkaša. Bivši predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić za list navodi „Žrtva koju smo podneli nije uzaludna“.

KURIR – „Majčin bol blokaderi iskoristili za lov na protivnike“, piše list o skupu podrške Dijani Hrka ispred Doma Narodse Skupštine. List prenosi izjavu predsednice Skupštine Ane Brnabić „Imate drugo lice Srbije koje kidiše na druge ljude, pokušavajući da ih još jednom žive zapale“.

INFORMER – List prenosi ocenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o skupu ispred Skupštine „Jasno im je da su gotovi, zato su nervozni i histerični“.

SRPSKI TELEGRAF – „Ostalo im je još samo nasilje: Poslednji trzaji krvave šake“, piše list o skupu podrške Dijani Hrka. „Zloupotrebljavaju ženu koja je ostala bez sina da bi pobunjivali narod, međutim, sve je uzalud“.

POLITIKA – „Turci grade veliku fabriku municije na Kosovu i Metohiji“, piše list. O incidentima kod Pionirskog parka, list piše u tekstu „Nasilje neće pobediti“.

(Beta)

