Naslovne strane za utorak, 6. januar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama prazničnih trobroja piše o američkoj spoljnoj politici, prenosi glavne poruke iz božićne poslanice patrijarha Porfirija, donosi mnoštvo intervjua sa popularnim ličnostima i onima koji su obeležili godinu za nama.

ALO – „Beli Božić nad Srbijom, sledi novi snežni nalet“, piše list. „U vremenu velikih podela potrebni su nam mir i bratska ljubav“, preneo je list poruku iz Božićne poslanice patrijarha Porfirija.

BLIC – „Strah se javlja tamo gde čovek misli da je sam“, objavio poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije uoči velikog hrišćanskog praznika. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže: „I EU i Rusija, to je odgovorna politika“. Specijalni izveštaji o deci koji savladavaju bilo protivnike na međunarodnim takmičenjima, bilo poteškoće sa kojima se suočavaju od rođenja.

VEČERNJE NOVOSTI – Predsednik Srbije Aleksandra Vučić u Trebinju neimenovanim protivnicima poručio: „Neka se ne nadaju novoj ’41“. Mitropolit bački Irinej smatra da je Srbija „Neutralna vojno – da, ali duhovno na istoku“. List pored crkvenog kalendara poklanja još tri praznična dodatka.

DANAS – O potencijalnoj arbitraži koja rudarski gigant navodno razmatra u „Kako bi Rio Tinto mogao da tuži Srbiju“. „Opozicija protiv Trampa, ali i Madura“, o reakcijama domaće opozicije na geopolitički potres u Latinskoj Americi. Autorski tekst princa Filipa Karađorđevića povodom Božića pod naslovom „Srbija ima snage da se promeni nabolje“.

INFORMER – „Srbinu najpreča sloboda“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Izgubićemo identitet zbog mržnje i podela“, kazao je patrijarh Porfirije u Božićnoj poslanici.

KURIR – „Dosta su nam prodavali maglu, Srbija nije tržište drugog reda“, kazala je u intervjuu za taj list ministarka trgovine Jagoda Lazarević. List prenosi poruke iz Božićne poslanice patrijarha Porfirija.

NOVA – „Nesebičnost platio životom“, o tome kako se sugrađani opraštaju od Stefana Ivanovića, koji je stradao dok je spasavao ljude iz požara u švajcarskom noćnom klubu. O ljudima koji su u svojim sredinama suprotstavili vladajućoj partiji u: „Heroji sa lokala“. Analiza o mestu Srbije u novoj spoljnopolitičkoj trajektoriji SAD „Razbijena iluzuja o ‘Trampu Srbinu'“.

POLITIKA – Patrijarh apeluje na vernike „Prevaziđimo podele, neophodni smo jedni drugima“. Intervju sa akademikom Matijom Bećkovićem pod naslovom „Telepatske veze između prijatelja nikada ne prestaju“. O agresivnim porukama koje šalje zvanični Vašington u tekstu: „Neka se pripreme Kolumbija i Grenland, Meksiko da se ‘sabere'“.

SRPSKI TELEGRAF – „Nismo išli u smrt već u večnost“, prenosi list izjavu bivšeg pripadnika jedinice „Sokolovi“ u sastavu 72. specijalne brigade vojne policije u Jugoslaviji Saše Šajkića.

(Beta)

