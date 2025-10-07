Naslovne strane za utorak, 7. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 7. oktobar pišu o odredbama novog Zakona o legalizaciji, a bave se i privrednim i poltičkim temama.

ALO – „Ko je sakrio Bačulova“. „Evropu trese dron groznica“.

BLIC – List piše da su počele isplate iz Alimentacionog fonda, u tekstu pod naslovom: „Zahtev treba predati posle dva meseca bez alimentacije“. „Najviše mi smeta to što nisam nečije dete“, kazao je glumac Svetozar Cvetković.

VEČERNJE NOVOSTI – „Upis bez fasade, prozora, krov je obavezan“, piše list o Zakonu o legalizaciji. „Izvršitelji bi da budu policijaci“ piše list.

DANAS – „Vučić priznao da ima ‘paralelnu’ policiju“, piše list. „Opasna insinuacija da je u pad nadstrešnice umešan Miša Bačulov“.

INFORMER – „Tramp će da izazove svetski rat“, prenosi list izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina. „Vučić: Istraga će pokazati ko je krio snimak Bačulova“.

KURIR – „Sprega. Deo odmetnutog državnog aparata s blokaderima hteo da sprovede državni udar“, piše Kurir o Vučićevoj izjavi. „Šta je Bačulov radio kod nadstrešnice nekoliko sati pre pada“.

NOVA – „Ma kakva korupcija, Miša Bačulov je šetao stanicom“, piše list. „Kinezi bez tendera rekonstruištu aerodrom u Nišu“, piše list.

POLITIKA – „Uvek ćemo biti pouzdan i odgovoran partner EU“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Najteža situacija u Crnoj Travi“, o posledicama snega u oktobru.

SRPSKI TELEGRAF – „Sve tajne Mladićevog bunkera“. „Vučić: Zašto nismo 11 meseci videli snimak Bačulova“.

(Beta)

