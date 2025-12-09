Naslovne strane za utorak, 9. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 9. decembar 2025, pišu o legalizaciji nekretnina po novom zakonu, problemima s Naftnom industrijom Srbije (NIS) zbog američkih sankcija, o evrointegracijama Srbije, o trgovinskom ratu Kine i SAD.

ALO -„Navala na legalizaciju“, stiglo oko 10.000 prijava. Pregovori o Ukrajini „Trampu je dosta svega“.

BLIC – List piše o posledicama sankcija NIS i problemima koje bi imali građani ako bi bile zatvorne pumpe te kompanije: „Borba za gorivo, 51 mesto ima samo NIS pumpu“. Jedna od tema je zastoj na evropskom putu Srbije: „Klaster Tri ipak na čekanju“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ogroman opis za upisivanje kvadrata“ – o odzivu građana na poziv da prijave nekretnine koje žele da legalizuju. Političar Aleksandar Vulin u autorskom tekstu za list kaže: „Vreme je za referendum: Ili EU ili Srpski svet“. List navodi da platni promet na pumpama NIS još funkcioniše.

DANAS – „Sklanjanje proruskih ljudi ili iznuđena promena kursa“ – o smenjivanju jednog od načelnika Bezbednosno-informativne agencije. List piše i o najavi preduzetnika Bogoljuba Karića da će pokrenuti televizijski kanal.

INFORMER – Pod naslovom „Strujni udar na Srbiju“, list piše o navodnom planu „blokadera“ da istovremeno uključuju bojlere i ringle i tako sabotiraju energetski sistem.

KURIR – O javnoj tužiteljki pod naslovom „Vreme je, Zagorka odlazi“.

NOVA – „Prijava nelegalnih objekata do 5. februara“ – o legalizaciji u Srbiji po novim pravilima. List piše da je više od 30 profesora otpušteno na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i da toj ustanovi preti gašenje. „Kina vodi u trgovinskom ratu protiv SAD“ – poređenje ekonomskih parametara dve zemlje.

POLITIKA – List piše o sastanku timova za energetsku stabilnost i bezbednost: „Dosta pravnih lica traži alternativu NIS“. „Stariji građani traže pomoć za elektronsku prijavu nepokretnosti“ – gužva na šalterima zbog primene novog zakona.

SRPSKI TELEGRAF – Počela legalizacija „Prijave do 5. februara“. Drama u Americi „Trampov udar na Netfliks“.

