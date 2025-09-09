Naslovne strane za utorak, 9. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za utorak, 9. septembar 2025, pišu o skupovima Srpske napredne stranke i protestu studenata, ratu u Ukrajini i situaciji na Kosovu.

ALO – „Narod je rekao: Dosta nam je blokada“, piše list o skupovima simpatizera Srpske napredne stranke. „Putin spržio Kijev“, piše list.

BLIC – „EU prekida kontakt sa Kurtijem“, o zahlađenju odnosa evropskih zvaničnika i Prištine. „Crvenom farbom na Palatu pravde“ o protestu studenata u Beogradu. „Srbi najviše veruju Rusiji i Kini, EU tek na trećem mestu“ o rezultatima istraživanja.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da Priština i Tirana planiraju da vojno sarađuju na štetu Srbije. List piše o predstojećoj fudbalskoj utakmici između Srbije i Engleske.

DANAS – „Predsednik se plaši pukovnika Vuletića“, o iznenadnoj smeni prvog čoveka Specijalne antiterorističke jedinice. List piše o zahtevu Državne revizorske institucije da zbog nepravilnosti bude smanjen gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

INFORMER – „Kurti želi rat“, piše list o situaciji na Kosovu. „Kari, ne budi miš iz brašna“, o selektoru košarkaške reprezentacije Svetislavu Pešiću.

KURIR – „Pretnja. Kurti izdvaja milijardu evra za vojsku i udružuje se sa sa snagama iz Albanije“, piše list. O selektoru košarkaške reprezentacije: „Kraj. Pešiću otkaz za 21 dan?“.

NOVA – „Udaraju nas jer znaju da je gotovo“, o protestu „Indeks je jači od pendreka“. „Cena pruge skočila sa 268 miliona na više od pola milijarde evra“, o novom zajmu za radove na železničkoj pruzi Niš – Dimitrovgrad.

POLITIKA – „Milijarde evra za vojnu agresiju na srpski narod“, o najavama Prištine da će stvoriti zajedničke jedinice sa Oružanim snagama Albanije. „Velika mogućnost raspada evrozone“, piše list o upozorenju mađarskog premijera Viktora Orbana.

SRPSKI TELEGRAF – „Putinova osveta za Majdan“, piše list o situaciji u Rusiji i Ukrajini. „Engleze ruši puna Marakana“, naslov teksta kojim se najavljuje večerašnja utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske.

(Beta)

