Nastavak Festivala BUNT 13.0 u nedelju: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

U nastavku Međunarodnog festivala klasične muzike BUNT 13.0 u Beogradu u nedelju uveče u Dvorani Lola biće održano veče posvećeno velikom srpskom kompozitoru Milanu Mihajloviću, povodom njegovog 80. rođendana, saopštili su organizatori.

Od 1975. do 2010. Milan Mihajlović je radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora (na katedrama za teorijske predmete i, od 1997. za kompoziciju i orkestraciju), a predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Bio je sekretar i šef Katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan beogradskog Fakulteta muzičke umetnosti. Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora (1992) čiji je direktor bio do 2002. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije (1987—2002).

Kompozicije Milana Mihajhlovića izvođene su u Švajcarskoj (Tonhale, Cirih), SAD (Karnegi hol, Njujork), Nemačkoj (sala Berlinske filharmonije), Velikoj Britaniji (Steinvej hol, London), u većini evropskih zemalja, SAD, Meksiku i Australiji.

Dobitnik je najviših nagrada i priznanja – Stevan Hristić (1970), Nagrada BEMUS-a (1972), Oktobarska nagrada Beograda (1984), prve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora (1992, 1996), nagrada Stevan Mokranjac (1994) i Nagrada grada Beograda (2003).

Na koncertu u dvorani Lola predstaviće se „vrhunski domaći interpretatori, Marija Špengler Marković, Bojana Dimković, Ljubiša Jovanović, Simonida Rodić, Strahinja Radoičić, kao i hor flauta Flautino Lola klasik. Oni će izvesti i neka od najznačajnijih dela iz Mihajlovićevog opusa“, naveli su organizatori.

Koncert, koji počinje u 20.00 u Dvorani Lola, biće održan pod pokroviteljstvom SOKOJ-a. Ulaz na koncert je besplatan.

Festival klasične muzike je počeo 19. novembra u Muzeju devedetih u Beogradu koncertom flautiste Strahinje Radoičić, dok je ceo festival posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika.

BUNT 13.0, koji će trajati do 16. decembra, posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJ-a, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.

Na ukupno sedam koncerata biće prezentovano stvaralaštvo ukupno 14 srpskih kompozitora svih generacija, koji su ostavili duboki trag na kulturnoj sceni Srbije.

„Prezentovanje srpske muzike uz podršku najistaknutijih izvođača predstavlja i jedan od osnovnih postulata festivala, koji veruje u moć umetnosti i još uvek predstavlja nezavisnu umetničku teritoriju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

