Nastavak Festivala BUNT 13.0: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

Od 1975. do 2010. Milan Mihajlović je radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora (na katedrama za teorijske predmete i, od 1997. za kompoziciju i orkestraciju), a predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Bio je sekretar i šef Katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan beogradskog Fakulteta muzičke umetnosti. Jedan je od osnivača Ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora (1992) čiji je direktor bio do 2002. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije (1987—2002).
Kompozicije Milana Mihajhlovića izvođene su u Švajcarskoj (Tonhale, Cirih), SAD (Karnegi hol, Njujork), Nemačkoj (sala Berlinske filharmonije), Velikoj Britaniji (Steinvej hol, London), u većini evropskih zemalja, SAD, Meksiku i Australiji.
Dobitnik je najviših nagrada i priznanja – Stevan Hristić (1970), Nagrada BEMUS-a (1972), Oktobarska nagrada Beograda (1984), prve nagrade na Međunarodnoj tribini kompozitora (1992, 1996), nagrada Stevan Mokranjac (1994) i Nagrada grada Beograda (2003).
Na koncertu u dvorani Lola predstaviće se „vrhunski domaći interpretatori, Marija Špengler Marković, Bojana Dimković, Ljubiša Jovanović, Simonida Rodić, Strahinja Radoičić, kao i hor flauta Flautino Lola klasik. Oni će izvesti i neka od najznačajnijih dela iz Mihajlovićevog opusa“, naveli su organizatori.
Koncert, koji počinje u 20.00 u Dvorani Lola, biće održan pod pokroviteljstvom SOKOJ-a. Ulaz na koncert je besplatan.
Festival klasične muzike BUNT 13.0 traje do 16. decembra, a posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJ-a, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.
(Beta)
