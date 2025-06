Nastavila se razmena napada Izraela i Irana, postoji i širi nuklerani rizik

Izraelska vojska je danas saopštila da je tokom noći napala iranski nuklearni istraživački centar i ubila tri visoka iranska komandanta.

Jutros se dim dizao kod planine u Isfahanu, gde je Izrael napao nuklearni istraživački centar, rekao je jedan lokalni zvaničnik. To je bio drugi napad na Isfahan Izraela koji bi da uništi iranski nuklearni program.

Akbar Salehi, zamenik guvernera pokrajine Isfahan je potvrdio da su izraelski napadi oštetili zgradu i da niko nije poginuo.

I Iran je lansirao talas dronova i raketa na Izrael, ali nije bilo neposrednih izveštaja o značajnoj šteti.

Jedan izraelski zvaničnik je to nazvao „malom baražnom vatrom“ koju je uglavnom presrela izraelska odbrana. Rekao je da je iranski noćni napad bio relativno mali jer je izraelska vojska dosad uništila više od 50 odsto lansirnih sistema Irana.

Pregovori u petak u Ženevi nisu doveli do diplomatskog napretka, a nije određen datum za sledeću rundu.

Evropski zvaničnici su izrazili nadu u buduće pregovore, a iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao da je otvoren za dalji dijalog, ali je ukazao da Teheran nema interesa da pregovara sa SAD dok Izrael nastavlja da napada.

Predsednik SAD Donald Tramp razmatra da se SAD uključe u rat, a Aragči je danas rekao da bi to „bilo veoma nesrećno“.

„Mislim da bi to bilo veoma, veoma opasno za sve“, rekao je on u Istanbulu na marginama sastanka Organizacije islamske saradnje.

Rat Izraela i Irana izbio je 13. juna, izraelskim napadima iz vazduha na nuklearne i vojne objekte, najviše iranske generale i nuklearne naučnike. Najmanje 657 ljudi, uključujući 263 civila poginulo je u Iranu, a više od 2.000 ranjeno, saopštila je iranska grupa za ljudska prava sa sedištem u Vašingtonu.

Iran je uzvratio ispaljivanjem više od 450 projektila i slanjem 1.000 dronova na Izrael, po procenama izraelske vojske. Većinu je oborila izraelske protiv-vazduhoplovna odbrana, 24 osobe u Izraelu su poginule, a stotine ranjene.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će se izraelska vojna operacija u Iranu nastaviti „koliko god bude potrebno“ da se eliminiše ono što je nazvao „egzistencijalnom pretnjom iranskog nuklearnog programa i arsenala balističkih projektila“.

Ali Netanjahuov cilj bi mogao biti nedostižan bez pomoći SAD. Izuzimajući napad komandosa ili čak nuklearni napad, iransko podzemno postrojenje za obogaćivanje uranijuma Fordo smatra se nedostižnim za sve osim američkih bombi za „razbijanje bunkera“. Tramp je rekao da će do dve nedelje odložiti odluku da li će se pridružiti izraelskoj ratu protiv Irana.

U petak je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, odeljka UN, na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN kritikovao napade na iranske nuklearne reaktore, posebno na jedinu komercijalnu nuklearnu elektranu u južnom gradu Bušeru.

„Želim da bude apsolutno i potpuno jasno: u slučaju napada na nuklearnu elektranu Bušer, direktan pogodak bi rezultirao veoma visokim ispuštanjem radioaktivnosti u životnu sredinu“, rekao je Rafael Grosi i dodao da bi „posledice mogle biti najteže“.

Izrael uglavnom nije ciljao iranske nuklearne reaktore, već je glavno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u ​​Natanzu kod Teherana, laboratorije u Isfahanu i reaktor Arak u zemlji jugozapadno od glavnog grada.

Iran je ranije pristao da ograniči svoje obogaćivanje uranijuma i dozvoli međunarodnim inspektorima pristup svojim nuklearnim lokacijama u skladu sa sporazumom iz 2015. sa SAD, Francuskom, Kinom, Rusijom, Britanijom i Nemačkom u zamenu za ublažavanje sankcija. Ali nakon pošto je Tramp jednostrano povukao SAD iz sporazuma tokom svog prvog mandata, Iran je počeo da obogaćuje uranijum do 60%, te je moguć kratak, tehnički korak dalje do nivoa obogaćivanja od 90%, za proizvodnju nuklearnog oružja, a i ograničava pristup svojim nuklearnim postrojenjima.

Iran je dugo tvrdio da je njegov nuklearni program u miroljubive svrhe, ali je on jedina država koja ne poseduje nuklearno oružje, a uranijum obogaćuje do 60%. Smatra se da je Izrael jedina bliskoistočna zemlja sa programom nuklearnog oružja, ali ona to nikada nije priznala.

Lideri Irana okrivili su Grosija da je izjavama o statusu iranskog nuklearnog programa podstakao napad Izraela.

U subotu, viši savetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Hamaneija, Ali Laridžani, poručio je na društvenim mrežama da će Iran naterati Grosija da „plati“ kada se završi rat sa Izraelom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com