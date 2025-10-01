Nastavlja se spasavanje učenika zarobljenih pod ruševinama škole u Indoneziji

Veruje se da je najmanje 91 učenik zarobljen u betonskim ruševinama dva dana od ururu]abvaušavanja zgrade islamske škole u Indoneziji, objavile su vlasti posle pregleda zapisa prisustva i izveštaja zabrinutih porodica nestalih.

Agencija za upravljanje katastroama revidirala je broj ljudi za koje smatra da su zarobljeni pod ruševinama, na 91 kasno sinoć, sa prethodnih 38.

Više od 300 spasilaca neprestano radi na tome da oslobode preživele.

Zgrada se urušila u ponedeljak, dok su stotine ljudi, uglavnom dečaka prisustvovale popodnevnoj molitivi u sali za molitve u islamističkoj školi, u provinciji Istočnja Java. U školi su se obavljali nedozvoljeni građevinski radovi na njenom proširenju.

Potvrđena je smrt najmanje tri đaka, a 100 je povređeno, od kojih su mnogi imali povrede glave i lomove kosti.

Agencija za upravljanje katastrofama saopštila je da je najmanje šest dece živo pod ruševinama ali potragu otežavaju veliki betonski blokovi i drugi nestabilni i teški delovi zgrade. Sva spasilačka oprema je u pripravnosti ali se neka ne koristi iz straha da bi mogla da izazove dalje urušavanje.

Spasioci dopremaju kiseonik, vodu i hranu kroz uske prolaze onima koji su i dalje pod ruševinama da bi ih održali u životu.

Đaci su uglavnom dečaci stari od 12 do 18 godina. Devojčice su se molile u drugom delu zgrade i uspele su da se izvuku, rekli su preživeli.

Prema vlastima, ta dvospratna zgrada imala je nestabilne temelje i nije mogla da izdrži teret dodavanja dodatna dva sprata što je rađeno bez dozvole.

(Beta)

