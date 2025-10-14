Nastavljen protest poljoprivrednika u Novom Sadu

Poljoprivrednici iz više udruženja nastavili su jutros dvodnevni protest, dovozeći svoje traktora ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Zemljoradnici su istovremeno u nekoliko desetina naselja izašli traktorima na ulice i parkirali ih uz saobraćajnice, ispred zgrada opština, suda i drugih lokacija, ali nema blokada saobraćaja, kako je i najavljeno.

U slučaju neispunjenja njihovih zahteva, najavljuju radikalizaciju protesta.

Goran Filipović iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije rekao je novinarima da su došli ispred zgrade pravosudnih organa zbog hapšenja njihovih kolega 15. septembra, nakon protesta ispred zgrade Pokrajinske vlade.

On je kazao da su tri poljoprivrednika nakon tog protesta uhapšena i da su protiv njih podignute krivične prijave.

„Nakon žalbe su im skinute nanogice, ali ne znamo kako će se to dalje odvijati. To je razlog zbog kojeg smo danas ispred suda“, rekao je FIlipović.

On je najavio da će nakon ovog protesta poljoprivrednici, u slučaju da ne bude pozitivnog odgovora, otići na njive da završe radove koji im predstoje, te da nakon toga izlaze na ulice.

„Onda nema kući dok se ne reše naše problemi“, rekao je Filipović.

Po njegovim rečima, u avgustu 2022. godine potpisan je dogovor da će biti uređeno tržište, odnosno ukinuto kartelsko ponašanje prema poljoprivrednicima, ali država to nije učinila.

Filipović je upozorio da je celo leto bilo sušno, zbog čega su prinosi smanjeni od 30 do 70 odsto, da ima opština u kojima uopšte nema roda, ali da uprkos tome nadležni nisu proglasili sušu.

Protesti se istovremeno održavaju i u Opovu, Dolovu, Staroj Pazovi, Vršcu, Zrenjaninu, Srbobranu, Kovačici, Banatskom Karađorđevu i drugim mestima.

Kako je saopšteno, protest će trajati kao i juče od 9 do 17 časova, bez zaustavljanja saobraćaja.

Protest organizuju udruženja „Dolovački paori“, „Savez Banata“, „Udruženje poljoprivrednika Aradac“, „Novoseljanski paori“, „Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran“, „Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije“, „Opovo“ i „Banatska crnica“.

Paori traže ispunjenje zahteva, među kojima je i isplata svih zaostalih dugovanja prema poljoprivrednicima.

„Isplata jednokratne podrške u visini od 300evra po ektaru za sve kulture i voće zbog posledica suše i mraza, zatim oslobađanje tržišta od monopola i kartelskog uticaja, kao i gorivo bez akciza na pumpama od 1. januara 2026. godine“, preciziraju paori.

Studenti u blokadi podržali su protest poljoprivrednika i pozvali građane da im se pridruže.

Dolazak na protest ispred zgrade novosadskog suda najavili su i maturanti Medicinske škole „7. april“ i Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“.

Kako je najavljeno, đaci Medicinske škole će krenuti u 14.15h, a kod raskrsnice Futoške i Ulice braće Ribnikar će im se pridružiti učenici Tehničke škole.

Zatim će zajedno otići da pruže podršku poljoprivrednicima.

Juče su poljoprivrednici traktore u Novom Sadu parkirali ispred zgrade Pokrajinske vlade. Protest je protekao mirno, bez incidenata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com