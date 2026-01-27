Nastavljena sednica Skupštine, poslanici postavljaju pitanja ministrima

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, nastavljena je nešto posle 10 časova.

Poslanici su na početku postavljali pitanja ministrima o poseti delegacije Evropskog parlamenta, problemima prevoznika iz Srbije i stanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Aleksandar Pavić iz poslaničke grupe „Mi – snaga naroda“ upitao je da li će izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula biti proglašen nepoželjnom osobom u Srbiji pošto se „ruga građanima i uznemirava srpsku javnost“.

Pavić je ocenio da aktuelna vlast ne radi ništa kako bi zaštitila Srbe na Kosovu i Metohiji i upitao šta će se desiti kad kosovski Zakon o strancima stupi na snagu.

Pavić tvrdi da će taj propis „uništiti srpsko zdravstvo i školstvo na Kosovu“.

Slavica Radovanović iz Pokreta radnika Sloga – Struka optužila je policiju za prekomernu upotrebu sile na protestima i zatražila da policajci koji su u tome učestvovali budu kažnjeni.

„Ima li malo griže savesti ministar Ivica Dačić kada kaže da je policija na protestima postupala po pravilima (…) Ko su ovi policajci koji krvnički biju decu? Zašto nisu pokrenuti postupci protiv njih za teže povrede dužnosti?“, kazala je poslanica.

Ona je od ministra unutrašnjih poslova zatražila da kaže da li je tačno da je pomoćnik komandanta u Žandarmeriji Dejan Vujačić smenjen zato što je „izveo Žandarmeriju da brani roditelje i decu od kriminalaca na utakmici“.

Tražila je i obaveštenje o tome da li je formirana nova organizaciona jedinica u Upravi granične policije i koliko je pripadnika MUP podnelo zahtev za odlazak u penziju.

Robert Kozma iz Zeleno-levog fronta upitao je vlast da li je posredovala u razgovorima između udruženja prevoznika i Evropske komisije u vezi sa tretmanom vozača iz Srbije na graničnim prelazima sa Evropskom unijom (EU).

„Svima je jasno da su pravila Šengena nepravedna za ljude van Šengen zone (…) Međutim, pravila Šengena se nisu menjala, znalo se da će novi sistem ulaska i izlaska biti uspostavljen. Vlast se ponašala neodgovorno, zabila je glavu u pesak i nada se da će se problem rešiti sam od sebe“, kazao je Kozma.

Najavljeno je da će poslanici tokom današnje sednice nastaviti raspravu o amandmanima na izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

(Beta)

